21. 4. 2016 |Lenka Kabrhelová, dab |Divadlo

Po dvou letech se na taneční scénu vrací choreograf a umělecký šéf baletu Národního divadla Petr Zuska, a to hned za oceánem. V Českém centru v New Yorku má dnes večer premiéru experimentální představení z cyklu Pražsko-newyorských efektů. Petr Zuska v něm spojuje síly s americkou umělkyní Jen Shyu. Po premiéře ve Spojených státech poputuje představení i do Prahy.