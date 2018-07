České plavkyně se připravují na mistrovství Evropy. Se světovou konkurencí budou bojovat v nahuštěném programu

V pátek začnou ve Skotsku v rámci spojeného mistrovství Evropy soutěže v plavání. V něm se bude udílet celkem 43 sad medailí, tedy dost na to, aby nějakou získali i čeští reprezentanti. Zvláště proto, že je při 43 různých tratích a způsobech hodně velká pravděpodobnost, že některé závody budou hůře obsazené. I šance dostat se na stupně vítězů bude tehdy výrazně vyšší. Praha / Glasgow 18:37 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Simona Baumrtová | Foto: Reuters

Extrémem byly na zimním šampionátu v krátkém bazénu závody polohovkářek, které vynechala téměř kompletní evropská špička včetně Barbory Závadové. „Přišlo mi to líto, protože poprvé nejedu na mistrovství Evropy, poprvé nejedou další nejlepší plavkyně polohovkářky,“ vysvětlovala pro Radiožurnál Závadová.

Pro plavkyni tehdy nemělo smysl se vracet do Evropy, když dlouhodobě trénuje v Austrálii, ale při pohledu na finálové časy věděla, že by medaili získala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro sportovní fanoušky jsou důležité medaile. Kdo je získá, toho si pamatují, a co na tom, že to třeba bylo v závodě, kde sportovec neměl příliš velkou konkurenci. Tenhle nápad, jak se co nejsnáze dostat k úspěchu, se ale například českým plavcům nelíbí

Přímo v hale to tehdy tušila i Simona Baumrtová, jenže ta si přihlásila jen znakařské tratě a stejně se kvůli kolizi programu rozhodla i teď na šampionátu ve Skotsku.

„Byla to podle mě výjimka, že teď na Evropě byly tak slabě obsazené polohovky. Když jsme ale byly v Římě, tak tam byl postup do finále za 2:12. Možná bych těch 2:12 svými prsy dala, ale nebude to postup do finále. Abych měla finále 100 metrů znak a 40 minut potom semifinále 200 metrů polohovky, tak nebudu schopná se připravit tak dokonale, abych postoupila do finále 200 metrů polohovky,“ říká Baumrtová.

Podobně nahuštěný program přitom jedna plavkyně zvládat bude, a sice maďarská superstar Katinka Hosszúová. „Nejsem Katinka. Nejsem schopná atakovat medaile v pěti disciplínách. Taky už mi není 20. Z toho důvodu se snažím celou dobu připravovat na 50 a 100 metrů znak, kde mám tu šanci mnohem větší než na polohovce. Ta vyžaduje speciální trénink,“ dodává plavkyně.

Ani šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna moc nefandí tomu, aby se šance na medaili takhle propočítávaly. „Takhle konkrétně se to asi odhadnout nedá. Spíš se dá kalkulovat s tím, že mistrovství Evropy před olympiádou, které bývá na jaře, obvykle nebývá až tak silně obsazované. A stejně tak mistrovství Evropy v krátkém bazénu po olympiádě,“ popisuje Perna.

Jenže ani jeden z těchto případů teď nenastane. Ze známých plavkyň se odhlásila jen španělská olympijská vítězka Belmontová, která například před dvěma měsíci v Pardubicích vyhrála hned na osmi tratích. Ale i kdyby teď plavala, jedné z jejích konkurentek Barboře Závadové to vadit nebude.

„Chtěla bych je porazit, i když tam budou. Chci se dostat přes špičku tím, že to umím, ne tím, že se budou odhlašovat,“ tvrdí ostravská plavkyně, kterou hned úvodní den šampionátu čeká její hlavní trať na 400 metrů polohově.