20. 4. 2011 |Tomáš Medek, mta |Ekonomika

Ceny diamantů od začátku letošního roku opět rychle rostou. Vzhůru je tlačí vysoká poptávka hlavně z Číny a Indie. Díky ní se ceny drahých kamenů už vrátily na úroveň před hospodářskou krizí. V loňském roce se podle největšího producenta diamantů, firmy De Beers, zvýšila poptávka po diamantech na čínském trhu o 25 %. Do několika let by se Čína měla stát největším trhem s diamanty na světě.