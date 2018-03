26. 4. 2016 |Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Spotřeba čepovaného piva klesá, lidé raději popíjejí lahvové nebo z plastu. Ještě před pár lety vypili Češi šedesát procent vyrobeného piva v hospodách a zbytek doma. Dnes je to přesně obráceně. Pivovary chtějí tento trend zastavit a hledají různé způsoby, jak na to. Nabízí se ale otázka, proč by měli lidé chodit do hospod, když je Česko stejně první na světě ve spotřebě piva na hlavu. Nižší cena piva vadí i odborníkům na závislosti.