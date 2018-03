Jean-Claude Juncker

26. 10. 2015 | ČTK, ČRo, Ondřej Houska, Anna Kottová |Zprávy ze světa

Představitelé deseti evropských zemí jednali v noci na dnešek na summitu v Bruselu o migrační krizi. Shodli se, že napříč Evropou už by neměly chaoticky proudit tisíce uprchlíků. Podle předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera musí skončit politika, kdy státy na balkánské migrační trase jen posílají přes své území uprchlíky dál na západ Evropy. Řekl také, že Slovinsko dostane do týdne pomoc ve formě 400 policistů. Na Balkáně by navíc mělo do konce roku vzniknout 100 tisíc míst pro ubytování běženců.