Brexit učiní z Británie nejlepší místo na Zemi, řekl Johnson. Irská pojistka podle něj musí z dohody pryč

Brexitová dohoda

Měsíce domlouvaná dohoda o vystoupení, kterou se bývalé premiérce Therese Mayové opakovaně nepodařilo prosadit v britském parlamentu, se kromě řešení situace na irsko-severoirské hranici týká zachování práv unijních občanů v Británii a Britů v EU či ustavení následného přechodného období.

To by trvalo do konce stávajícího víceletého finančního rámce a Britové by podle dohody také měli dál do poklady EU přispívat tak jak slíbili, aby na brexit nedoplatily ostatní unijní země. Johnson už ale naznačil, že by Londýn mohl své příspěvky pozastavit, dokud změny v dohodě nevyjedná.