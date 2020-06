Kulturní tipy: koncert Kapitána Dema, pocta Zuzaně Navarové a společná výstava Suchého a Homoly

Kultura nespí ani třetí červnový den roku 2020. Vybrat si můžete například z první společné výstavy Jiřího Suchého a Jana Homoly s názvem PELMEL, online záznamu Beethovenovy Deváté symfonie „S Ódou na radost“ z Pražského jara 1990, pocty Zuzaně Navarové v pražské Malostranské besedě či návštěvy Národního technického muzea a jeho poboček v Chomutově a Plasech. Praha 7:44 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Demo v Páternoster session Českého rozhlasu Radia Wave | Foto: ČRo Radio Wave/repro YouTube

Jiří Suchý a Jan Homola

V Galerii 1 v Praze začíná první společná výstava dvou výrazných multimediálních osobností Jiřího Suchého a Jana Homoly. Výstava pod názvem PELMEL bude celoživotním artovým projevem těchto umělců.

„Výtvarná tvorba obou autorů spolu bezvadně koresponduje, oba ve svém díle sondují lidské osudy po svém, s fantazií, vtipem, nadsázkou a jejich rukopis je velice osobitý a poznatelný. Proto jsem se rozhodla propojit grafickou tvorbu Jiřího Suchého a Jana Homoly,“ vysvětluje kurátorka umění Renáta Mužíková.

Bernstein na Pražském jaru

V předvečer závěru festivalu Pražské jaro, který je letos online, je pro diváky připravený záznam provedení Beethovenovy Deváté symfonie „S Ódou na radost“ z Pražského jara 1990, kdy v čele České filharmonie stanul Leonard Bernstein.

Koncert konaný za přítomnosti prezidenta Václava Havla, v jehož úvodu hovořil hudební skladatel Petr Eben, se stal ikonickým momentem hudebního dění polistopadového Československa i završující se kariéry amerického dirigenta.

Pocta Zuzaně Navarové

Zuzana Navarová stihla za necelých 25 let své hudební kariéry vytvořit nesmrtelný odkaz. Hudební barevnost a silné výpovědi jejích textů dál rezonují i roky po jejím odchodu. Na koncertě v pražské Malostranské besedě zazní její nezapomenutelné písně v podání šansoniérky Markéty Burešové a Mária Biháriho.

Do NTM zdarma

Národní technické muzeum při příležitosti Mezinárodního dne dětí zve do hlavní budovy Národního technického muzea v Praze na Letné i do svých poboček, Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy a Železničního depozitáře Národního technického muzea Chomutov, po celý týden na prohlídku děti do 15 let zdarma.

Kapitán Demo v Letňanech

První z letních koncertů hudebníka Jiřího Buriana alias Kapitána Demo můžete večer zažít v pražských Letňanech. Na koncertu, který bude podléhat přísným hygienickým pravidlům, zazní největší hity jako Zlatíčka a Kouzlo. „Mám vás všechny moc rád, myslím na vás. Zůstaňte svý! Jste zlatíčka,“ vzkazuje Kapitán Demo svým fanouškům.