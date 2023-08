Český film, na který přišlo nejvíc diváků. Rekordní Kazma vydělal za čtyři dny přes 54 milionů

Film Onemanshow: The Movie, za kterým stojí influencer a moderátor Kamil Bartošek vystupující pod pseudonymem Kazma, vidělo za první víkend po uvedení do kin 290 tisíc diváků. Je to nový český rekord. Dosud nejúspěšnější premiérový víkend tuzemského filmu zaznamenala v minulosti pohádka Anděl Páně 2 se 188 tisíci diváky. Informovala o tom společnost Bontonfilm. Praha 15:19 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kazmův film měl v kinech oficiální premiéru ve čtvrtek. Distribuční společnost počítá víkendovou návštěvnost vždy právě od čtvrtka, jde tedy o čísla za čtyři dny. Zároveň vydělal přes 54 milionů korun.

V porevoluční historii celkové návštěvnosti je Onemanshow: The Movie na druhém místě. Rekordmanem stále zůstává superhrdinský snímek Avengers: The Endgame, který za první čtyři dny vidělo v českých kinech 344 tisíc diváků.

Následují Padesát odstínů šedi s 256 tisíci diváky, Harry Potter a relikvie smrti - část 1 s 248 tisíci diváky, Hobit: Bitva pěti armád s 243 tisíci diváky nebo letošní Avatar: The Way of Water s 242 tisíci diváky.

Onemanshow: The Movie podle distributorů uvedlo během premiérového víkendu rekordních 280 kin.