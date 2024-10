Krvavá, kontroverzní a satirická Substance umožňuje se v kině chechtat zděšením

Jeden z nejdiskutovanějších filmů letošního roku je kombinací společenské satiry a krvavého gore hororu. Substanci natočila s americkými herečkami francouzská režisérka Coralie Fargeat. Ode dneška snímek, na jehož projekcích se omdlévá, tleská, odchází i řičí nadšením, můžete vidět v kinech. Praha 7:33 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Substanci natočila s americkými herečkami francouzská režisérka Coralie Fargeat | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

V hlavních rolích Substance se představují Demi Moore jako stárnoucí televizní hvězda Elisabeth Sparkle a Margaret Qualley jako Sue, její mladší a přitažlivější já. Elisabeth má za svou někdejší oscarovou roli hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a dlouholetou fitness show v televizi. S padesátými narozeninami ale dostane vyhazov s tím, že je potřeba najít někoho mladšího. Ratingy prý mluví jasně. Kdo by chtěl koukat na stárnoucí ženské tělo…

Elisabeth si vpíchne injekci s titulní substancí, díky které se z jejího těla vzejde v explicitní sekvenci plné nahoty a tělních tekutin mladá sexy Sue. Elisabeth a Sue mají respektovat, že ve dvou tělech jsou jen jedním člověkem. A střídat se pravidelně po týdnech. Bez výjimky. Kde by se mohla stát chyba???

Že se chyby stanou, je víc než evidentní. Jinak by nebylo o čem vyprávět. Porota canneského filmového festivalu snímek ocenila za scénář, což je víc než paradox, protože spíš než sofistikované vyprávění jde o s gustem stylizovanou transgresivní zábavu, překračující postupně různé myslitelné hranice. Otrlá zábava přináší podívanou na hraně smíchu a znechucení, to když krev teče po stěnách proudem, herečky vystupují ve slizkých maskách a když Sue injekci vpichuje Elisabeth do zhnisaných, bolavých míst.

Film se rozjíždí relativně pomalu, dává si záležet na kostýmech a make-upu než technologiích a postupně dochází do extrému. Když už si publikum může myslet, že krvavý transgresivní zážitek je maximální, zjistí, že je celkem na začátku.

Důsledky nepříčetné touhy po kráse, mládí a neschopnosti přijmout stárnutí nebo jakoukoli „poskvrnku“ nabírají největší otáčky v poslední třetině filmu. Chechtat se zděšením může diváctvu přinést velmi úlevný, až osvobodivý efekt. Právě u témat spojených se ženským tělem a zničujícím, znesvobodňujícím společenským tlakem na něj, je něco takového vítaným efektem.

Může takový zážitek fungovat i napodruhé, nebo jde o jednorázovou zábavu? Při opakovaném zhlédnutí Substance už pochopitelně chybí moment překvapení, ale je možné se zaměřit na různé nuance a souvislosti. Coralie Fargeat totiž navazuje nejen na snímky Cronenberga, Kubricka nebo Carpentera, ale také na krvavé filmy z tzv. okruhu New French Extremity.

To byly na začátku aktuálního tisíciletí francouzské snímky různorodých žánrových i autorských tvůrců a tvůrkyň „kinematografie těla“, kteří s notnou dávkou explicitnosti přinášeli na plátna kin hraniční filmy tlačící diváky k fyzické reakci. Patřili mezi ně François Ozon (Zločinní milenci), Claire Denis (Miluji tě k sežrání), Gaspar Noé (Irréversible ad.), Pascal Laugier (Mučedníci) nebo Virginie Despentes (Ošukej mě). Názvy některých jejich filmů mluví patrně jasně.

Substance je také kritikou Hollywoodu jako jednoho z motorů kultu těla a ideálu krásy. Casting Demi Moore reprezentuje všechny ty filmové hvězdy šedesátnice, které vypadají o dvacet let mladší a musely tomu v životě mnohé obětovat. Ale samozřejmě je to i comeback herečky, která ve filmech jako Striptýz, G. I. Jane, Neslušný návrh nebo na obálkách časopisů atakovala některé dobové hranice.

Film přináší taky variaci na dvojnické filmy s tím, že v tomto případě jedno já nenávidí a vysává to druhé, ale nemůže se ho dost dobře vzdát. Nenávidíme své vyhlazené veřejné obrazy, které tak pečlivě budují samozřejmě nejen ženy, ale i muži? Podle Substance ano, a to zoufale, z hloubi své duše. Nemůžeme jinak, celá společnost je proti stárnutí nastavená.

Coralie Fargeat přináší obrazy exploatující a ironické podvratnosti. Kritika i diváci se tak můžou hádat o to, zda nejde o „hagsploataci“, tedy kinematografii, která bez skrupulí vytěžuje údajnou „odpudivost“ stárnoucího ženského těla.

Je kamera kroužící kolem prsou pozadí Margaret Qualley projevem sexualizovaného pohledu? Spíš nás takovému voyeurismu vystavuje, aby vše vzápětí demaskovala snovou sekvencí se zpomaleným záběrem, na který se přichází podívat celý mužský štáb.

Klást na půlnoční podívanou příliš mnoho takových nároků ze všech možných kulturních perspektiv je možná příliš ambiciózní, Fargeat ale zvládla dovést věci na hranu ve smyslu stylu, děje filmu, ale třeba i extrémních masek, bez toho, aby byla intelektuálním esejem o správnosti. Svou hraniční povahou Substance ale nabízí extrémní, osvobodivý zážitek sám o sobě a zavdává svojský podnět o podobných věcech diskutovat.