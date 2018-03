5. 12. 2013 |Štěpánka Kadlečková |Regiony

Česká republika je jedinou zemí ze všech sedmadvaceti států Evropské unie, která nemá přímé nebo nepřímé spojení s mořem. Za několik desítek let by to už ale nemusela být pravda. Ministerstvo dopravy totiž chce do roku 2039 zbudovat koridor, který má napříč republikou spojit Dunaj, Odru a Labe, tedy vodní cestu, která má propojit tři moře. Obří projekt za asi 300 miliard korun však rozděluje veřejnost na zaryté odpůrce a zastánce.