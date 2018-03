Praha| 17. 5. 2017 |David Černý |Zprávy z domova

Lidl varuje před používáním aku sekačky značky Florabest. Hrozí u ní samovznícení. Lidé by měli výrobek včetně příslušenství vrátit do obchodu, a to i bez účtenky. Peníze dostanou zpátky.