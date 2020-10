Místo plastové karty aplikace. Obchodníci rozšiřují věrnostní programy, budí ale otázky k využití dat

Boom věrnostních programů obchodníků v Česku pokračuje. Nově zákazníci můžou využívat i novou aplikaci společnosti Lidl, který je co do tržeb největším řetězcem v zemi. Mezi velkými obchodníky tak prakticky už neexistuje žádný, který by věrnostní program nenabízel. Zákazníci díky programům získají slevy na nákupy - obchodníci zase cenné informace, co zákazník nakupuje a jak často. Praha 10:12 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace mnohdy poskytují přehled o aktuálních slevách, umožňují sbírání kreditů na dodatečné slevy, ale také recepty nebo nákupní seznamy | Foto: Tomáš Adamec

„Za spoustu let jsem nasbírala opravdu velké množství kartiček - z peněženky jsem je musela vytáhnout a přehrát do aplikace v telefonu Stocard. Je to pro mě v mobilu přehlednější a nemám tak objemnou peněženku jako v předchozích letech. Využívám taky dost často aplikace přímo v telefonu,“ vypráví paní Danuše z Ostravy, která věrnostní kartičky obchodníků využívá hlavně k získávání slev při nákupech. A to ať v drogerii, potravinách nebo třeba v obchodech s hračkami.

Nový věrnostní program teď svým zákazníkům nabídl také Lidl - řetězec s nejvyššími tržbami na českém trhu. Jenže plastovou kartičku vyměnil za aplikaci do chytrého telefonu. A ze hry tak vyřadil zákazníky, často seniory, kteří takové telefony nemají. Přesto je o aplikaci podle obchodníka velký zájem - do svého telefonu si ji už stáhlo přes 17 milionů zákazníků v 17 zemích.

Bez zbytečného plastu

„Chytré mobilní telefony se každým dnem stávají běžnějšími a dostupnějšími pro stále větší počet lidí. Jsme přesvědčení, že tento trend bude i dál sílit. Protože se snažíme být moderní, snažíme se jít právě touto digitální cestou bez zbytečného plastu,“ vysvětluje mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. Zákazníkům, kteří aplikaci nebudou využívat, jsou však podle Barabášové i nadále k dispozici nabídky uvedené v letácích.

Zákazníci s novou aplikací získají kromě slev například i možnost zjistit historii svých nákupů nebo mít účtenky v digitální podobě. Stejnou cestou se vydal i Albert, který novou aplikaci testuje ve svých prodejnách v Jihlavě.

„Aplikace poskytuje přehled o aktuálních slevách, ale také cílená doporučení zlevněného zboží, umožňuje sbírání kreditů na dodatečné slevy, ale také recepty nebo nákupní seznamy,“ komentuje program mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček.

V dubnu letošního roku představila svůj věrnostní program dvojka na trhu - Kaufland. Ten dal ale svým zákazníkům možnost výběru - jestli si zvolí klasickou plastovou kartu, nebo aplikaci. V současné době jejich věrnostní program využívá bezmála milion a půl zákazníků. Podle mluvčí Kauflandu Renáty Maierl chtěl řetězec pokrýt širší škálu zákazníků a zpřístupnit věrnostní program i lidem, kteří preferují plastové karty před aplikací.

Komu svěřit data?

Věrnostní program už 10 let nabízí více než dvěma milionům svých zákazníků i Tesco, a to ať v podobě klasické plastové karty nebo aplikace. Jenže s každou registrací do věrnostního programu, svěřují lidé osobní informace obchodníkovi - kromě jména a kontaktů mu díky používání věrnostních programů dají přehled i o tom, co nejčastěji nakupují.

Obchodníci tak musí využívat informace jen k tomu, o čem své zákazníky informují a řídit se směrnicí na ochranu osobních dat, tedy GDPR. Přesto může dojít podle Martina Cacha ze Spolku pro ochranu osobních údajů ke zneužití dat.

„Ke zneužití osobních údajů může dojít i na straně správce, v těchto případech tedy obchodníků, kteří se mohou zpronevěřit tomu, na čem se dohodli se zákazníkem, nebo na tom, co budou s daty dělat,“ varuje Cacha.

Podle průzkumu společnosti Public Data Research z roku 2018, ve kterém odpovídalo pět tisíc respondentů, mají alespoň jednu věrnostní kartičku obchodníka tři čtvrtiny Čechů. Téměř pětina má ale takových karet víc než deset.