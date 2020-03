Věrnostní kartu použije nejméně jednou ročně téměř každá domácnost. Důvodem jsou hlavně slevy

Slevy na různé zboží, sbírání věrnostních bodů a odměny za nákup. Takové výhody nabízejí obchodníci prostřednictvím věrnostních karet. A zájem o ně neustále roste. Podle poslední studie společnosti GfK je alespoň jednou za rok využije téměř každá česká domácnost. Velmi důležité jsou ale také pro obchodníky - dozvědí se třeba spoustu informací o chování svých zákazníků a jejich nákupních zvyklostech. Praha 9:37 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věrnostní karty (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Věrnostní kartičky obchodníků použije alespoň jednou za rok 95 procent českých domácností. Vyplývá to z nejnovější analýzy Shopper společnosti GfK.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku roste zájem o věrnostní karty obchodníků. Více si poslechněte v reportáži Barbory Kladivové

A jejich oblibu potvrdila i anketa v ulicích Prahy: „Asi jo, do Happy sportu. Je tam pět procent sleva na cokoliv.“ „Mám v peněžence víc kartiček než peněz. Využívám to tak, že mám slevu na určitý sortiment v danou dobu.“ „Možná jednu, do bageterie.“

Češi používají zákaznické karty při každém třetím nákupu. A stále přibývá firem, které je nabízejí. V polovině února představil věrnostní kartu řetězec Kaufland a zájem o ni je obrovský. Za čtyři týdny se do věrnostního programu zaregistrovalo přes milion zákazníků a každý den se počty o desítky tisíc navyšují. Hlavní motivací jsou slevy nebo soutěž o ceny.

Informace o zákaznících

Jenže vedle toho zákazníci obchodníkovi sdělují také řadu informací. „Na základě získaných dat můžeme každému z nich připravit nabídky šité přímo na míru, jeho požadavkům a potřebám a zároveň šetřit jejich čas. Cílem je přistupovat ke každému zákazníkovi osobně,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí Renáta Maierl, jak s informacemi společnost nakládá.

Firma Tesco se stáhla z Číny, prodala svůj dvacetiprocentní podíl obchodnímu partnerovi Číst článek

Kaufland - podle tržeb druhý největší řetězec v Česku - přitom zavedl kartu mnohem později než někteří jeho konkurenti. Třeba Tesco s touto nabídkou přišlo už v září 2010 a do jeho programu se zaregistrovalo přes 2,5 milionu lidí.

„V poslední době registrujeme zvýšený zájem zákazníků o věrnostní program. Zákazníci mohou nasbírané body využít například i k úhradě kreditu na volání u našeho virtuálního operátora Tesco Mobile. Věrnostní program nabízíme i ve formě aplikace, která funguje jako virtuální karta a lze ji naskenovat přímo z telefonu,“ popisuje mluvčí Václav Koukolíček.

Deset karet

Podle staršího průzkumu GfK z roku 2017 průměrný zákazník disponuje deseti kartami, aktivně z nich pak využívá osm, typicky při každém svém nákupu v daném řetězci. Od věrnostního programu lidé očekávají slevy, jednoduchost a také jasný systém odměn a benefitů.

Německé Metro chystá prodej hypermarketů. Společnost v Česku provozuje obchody Makro Číst článek

Celkově jsou nejspokojenější zákazníci s věrnostními programy lékáren, dopravců, potravinových a drogistických řetězců.

„Samozřejmě, že aby nabídka pro zákazníka byla co nejlépe cílená, tak je potřeba, aby poskytnul některé své osobní údaje. Ale máme tady GDPR, zákon na ochranu osobních údajů, takže s těmito informacemi nemůže nikdo nakládat plně bez jakýchkoliv zábran,“ popisuje poradce přes platební karty Pavel Juřík, co kromě jména, příjmení a třeba bydliště zajímá obchodníky.

Třeba jednička na trhu Lidl zatím zákaznické karty v Česku nechystá. V některých zemích ale teď testuje aplikaci v telefonu. A právě do telefonu nebo různých aplikací se v posledních letech zákaznické karty přesouvají. Průzkum GfK ukázal i to, že při nákupu s věrnostní kartou lidé svůj košík naplní mnohem víc. Průměrná útrata je vyšší téměř o třetinu.