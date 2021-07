Výběr z médií: padělané peníze, možnost nových ministerstev a prosba o pomoc z Afghánistánu

V českém tisku se ve středu dočtete, že Česká národní banka letos odhalila přes 5000 kusů padělaných peněz, informuje Právo. Po volbách by mohlo vzniknout nové ministerstvo, píšou Hospodářské noviny. A afgánští spolupracovníci české armády žádají podle Deníku N pomoc českých úřadů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středeční vydání deníku Právo se mimo jiné věnuje padělání peněz (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Mf Dnes

Se začátkem příštího roku by si mohli oddechnout někteří zadlužení Češi. Prezident Miloš Zeman v úterý podepsal novelu, která přináší změny ve fungování exekucí. Některé z nich začnou platit právě od roku 2022 a měly by řešení exekucí zrychlit. Tématu se věnuje středeční Mf Dnes.

Deník N

Afgánští spolupracovníci české armády žádají pomoc českých úřadů. Po stahování vojenských jednotek z Afghánistánu v zemi zvyšuje svůj vliv extremistické hnutí Tálibán. Afghánci, kteří tlumočili pro české vojáky na misích, proto kontaktovali redakci Deníku N.

Hospodářské noviny

Piráti by po volbách rádi zřídili ministerstvo informatiky nebo evropských záležitostí, tedy pokud by se dostali do příští vlády. Sejít by z toho ale mohlo kvůli partnerství s trojkoalicí Spolu, se kterou by Piráti se Starosty chtěli po volbách vládnout. Spolu totiž nová ministerstva považuje za zbytečná. Téma přináší středeční Hospodářské noviny.

Právo

Přes 5000 padělaných a pozměněných bankovek nebo mincí odhalila za prvního pololetí tohoto roku Česká národní banka. Šlo o koruny nebo například eura a dolary. Za stejné období minulého roku zadržela 572 padělků. Velký nárůst odhalených padělků způsobila květnová policejní akce, při které se našlo téměř 4800 kusů padělaných bankovek v hodnotě 100 a 500 eur. Počet zadržených falešných korun zatím naopak oproti minulému roku klesl. Tématu se věnuje deník Právo.