Chceme, aby se o oslavách 20 let v Unii dozvědělo co nejvíc lidí. Pomáhají školy i radnice, říká Dvořák

Česko ve středu slaví výročí 20 let v Evropské unii. Oslavy jsou třeba na pražském Střeleckém ostrově, vláda na ně nedala ani korunu. Rozhodnutí podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) dávalo smysl zejména kvůli probíhající kampani před eurovolbami. „Byla obava, že ti, kteří pro EU zrovna neholdují, by to označili za zneužití peněz na propagaci," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:27 1. května 2024

Připomíná si Česko dostatečně toto výročí, když na něj z rozpočtu nešly žádné peníze?

Já bych to takto nechtěl hodnotit. Už jsem to několikrát vysvětloval. Rozhodnutí vlády neposkytnout v tuto chvíli peníze ze státního rozpočtu na oslavy dávalo smysl vzhledem k tomu, že současně běží kampaň pro volby do Evropského parlamentu.

Byla obava, že ti, kteří pro Unii zrovna neholdují nebo mají přímo v programu její opozici nebo vystoupení, by to označili za zneužití peněz nás všech pro propagaci jenom jedné části názorů politického spektra.

Já jsem to respektoval, i když jsem z toho neměl radost. Dostal jsem příslib, že v případě, že by bylo dostatek prostředků, tak bychom to po volbách mohli ještě zvýraznit nějakou větší plošnou akci, třeba formou plakátů nebo něčeho takového.

Na druhé straně musím říct, že tady mám před sebou list s více než stovkou akcí, které už přijali logo oslav: Tvoříme Evropu již 20 let.

Spolupráce s nimi je skutečně skvělá. Oslovili jsme kulturní instituce, regionální krajské úřady, městské úřady, muzea a školy a další. Takže probíhá obrovská spousta všelijakých besed nebo panelů, úterní slavnostní koncert byl samozřejmě součástí.

Ve středu se bude celý den slavit na Střeleckému ostrově. Chtěli bychom mít co nejvíc akcí, které by opravdu oslovovali lidi na ulicích, protože takový slavnostní koncert v Rudolfinu je samozřejmě skvělá věc, ale užije si ho jen pár tisíc lidí. My chceme, aby se o tom, že je co slavit, dozvědělo co nejvíc lidí. V tom nám pomáhají právě školy, města a další instituce, které s námi spolupracují.

Byla za 20 let nějaká zásadní šance, kterou Česko v Unii nedokázalo využít?

Tak já si přihřeji svoji polívčičku. Možná, že jsme nedokázali využít šanci přijmout euro v době, kdy ho přijímalo Slovensko. To jsem slyšel v úterý od paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a celkem s tím souhlasím. Myslím si, že to je jeden z největších dluhů, který v integraci máme.

Pak se samozřejmě nemůžeme tvářit, že se nestaly věci, které se stát neměly. Zejména v oblasti čerpání, respektive zneužívání, evropských fondů. Ať už jsou to profláknuté příběhy Čapího hnízda nebo Penamu či osvětimanského vleku, ale i rozsáhlá defraudační akce v systému Severozápad. Zkrátka toto všechno byly věci, které prestiži EU moc nepomáhali.

Už nejsme nováčci

Premiér Petr Fiala (ODS) na úterní konferenci k 20. výročí na Pražském hradě prohlásil, že už bychom se měli přestat označovat coby nová členská země Evropské unie. Patříme tedy už k těm „starým“?

Já to s hrdostí chci potvrdit. Zásadní posun nastal v průběhu našeho předsednictví. Česko ukázalo, že je schopno velice efektivně pracovat v tom prostředí, že už se ho naučilo používat a dokáže být dokonce lídrem a zásadním posuzovatelem důležitých věcí při rozhodování.

Ať už to bylo v souvislostech s válkou na Ukrajině a z toho vyplývající krizí, energetickou a uprchlickou. Pozoruji zblízka, že obraz Česka v očích našich partnerů v Evropské unii se zásadním způsobem posouvá a že už jsme opravdu bráni jako relevantní partner, se kterým má smysl se bavit, kterého má smysl poslouchat a případně i s ním spolupracovat na změnách, které jsou potřeba.

Co by se tím posunováním podle vás mělo v Unii změnit a zlepšit? Napovím, že třeba o přebujelé byrokracii v EU hodně mluví zemědělci, kteří jí kritizují.

Teď se dokončují práce na formulaci základních strategických cílů na příštích pět let. Česko do toho přispívá, jak jsem pochopil, způsobem, který asi nebude nijak kontroverzní. Nebudeme v tom sami. Priority se evidentně mění.

Nemám z toho velkou radost, ale konstatuji, že mnohem méně se mluví o životním prostředí, environmentálních dopadech a výzvách. Mnohem více se logicky v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině mluví o potřebě sebeobrany a případně další soběstačnosti, či ne závislosti na dodávkách z Ruska či z Číny.

To jsou nové strategické výzvy, které se objevily až v poslední době. V tomto bude Česko na straně těch, kteří to prosazují. Stejně tak určitě budeme mezi těmi, kteří budou tlačit na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy, protože nemůžeme zavírat oči před tím, že vůči Americe či Číně a dalším světovým hráčům začínáme trochu ztrácet.

Vy jste zmínil byrokratizaci či přeregulovanost. Doufám, že nevznikne speciální komisariát pro zmenšení administrativy. To by byl samozřejmě jakýsi paradox. Ale všeobecná vůle ubrat regulací nebo alespoň rozumným způsobem přispívat k tomu, aby konkurence nebyla podvazována právě tím, že jsme přeregulovanÍ, tam určitě je. Češi v tomto budou rozhodně tlačit na správnou stranu.