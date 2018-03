10. 2. 2017 |Vít Pohanka |Zprávy ze světa

Limuzína polské premiérky Beaty Szydlové v Osvětimi narazila do stromu. Polské předsedkyni se nic vážného nestalo, podle mluvčího Rafala Bochenka utrpěla jen modřiny. Přesto ji vrtulník záchranné služby po první prohlídce v Osvětimi převezl do vojenské nemocnice ve Varšavě. V poslední době to není poprvé, kdy měl někdo z polských politiků nehodu.