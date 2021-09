Před 80 lety nacisté poprvé použili Cyklon B. Do konce války jím zabili téměř tři miliony lidí

Před 80 lety - 3. září 1941 - zavraždili nacisti v Osvětimi plynem Cyklon B stovky sovětských vojáků a polských vězňů. Bylo to vůbec poprvé, co ho k likvidaci lidí použili. Našli tak nejefektivnější způsob zabíjení pro plnění takzvaného konečného řešení židovské otázky. V plynových komorách vyhlazovacích táborů zahynuly do roku 1945 téměř tři miliony lidí - převážně Židů. Celkově si holocaust vyžádal více než šest milionů židovských obětí.

Osvětim 11:16 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít