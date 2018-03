23. 9. 2007 |Miroslav Konvalina |Zprávy ze světa

Do amerického státu Severní Karolína zamířilo na tento víkend nemalé množství českých diplomatů, středoevropských šlechticů, krajanů, bankéřů, byznysmenů a umělců. Zvláštní společenství sezval do města Charlotte německý hrabě Riprand Arco, předseda správní společností developerské firmy, která dala českému sochaři Davidu Černému zakázku na vytvoření jedinečné sochy do souboru jejich administrativních budov.