Ježíškova vnoučata nejen pro seniory. Z darů zajistili pečovatelům kouče, pomáhá jim s psychikou

V pondělí se otevírá další možnost, jak potěšit vánočním dárkem nejen seniory v domovech důchodců. Začíná totiž letošní ročník projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Loni dárci podpořili například mělnický domov Senlife. Díky darům tam nabízí pečovatelům pravidelná setkávání s koučem. Zaměstnanci s ním můžou probírat starosti pracovní i soukromé, což jim pomáhá jako prevence vyhoření. Mělník 19:57 12. listopadu 2023

Při náročné profesi pečovatelky paní Jarmile velice pomohlo, že se může setkávat s koučem. „Každý máme nějaké problémy, jak osobní, tak i v práci. Když přijdete ráno do práce a domů až pozdě večer, tak se vám to všechno shromažďuje a potřebujete se samozřejmě taky někomu vypovídat. Kouč byl tak dobrý a bylo to tak pozitivní, že jsem mu všechno mohla říci,“ těší Jarmilu.

Když dostala prostor vyjádřit starosti, které si brala z práce domů, je teď ve svém životě spokojenější. „Pan Radek mi vždycky řekl, jakým způsobem to mám vidět, jak se mám zamyslet, co mám hodit za hlavu,“ popisuje pečovatelka Jarmila.

Koučovací program od organizace Mila si pochvaluje i zdravotní bratr Marek Juchec. S koučem řešil třeba to, jak se vyrovnat se smrtí seniora, kterého měl rád, nebo jak zabránit vyhoření.

„Poznal jsem na sobě až takovou nechuť k tomu povolání. V mém okolí nebyl nikdo, kdo by si se mnou o tom mohl popovídat. Lidé tomu kolikrát nerozumí, nebo dávají těmto problémům malou váhu. Za sebe můžu říct, že mi to určitě pomohlo jako prevence vyhoření,“ vyzdvihuje zdravotní bratr.

Aby sem chodili rádi

S nápadem zapojit se do koučovacího programu pro pečovatele a zdravotníky přišla vedoucí domova pro seniory Senlife Barbora Drástová. „My se obecně snažíme starat o naše zaměstnance. Myslíme si, že když se budeme my dobře starat o personál, tak oni se pak budou dobře starat o naše seniory,“ míní manažerka.

Organizace Mila pro domov nezajišťovala jenom koučing pro pečovatele, ale díky Ježíškovým vnoučatům i školení pro management.

„Můj ideál je, aby sem zaměstnanec chodil rád. Tak co pro to můžu udělat? Například abychom dobře komunikovali, aby zaměstnanci o všem věděli. Mila mi třeba poradila s tím, jak dělat porady – už třeba přinést tam kafe a dortíky, pak hned může být lepší nálada. Až po dílčí situace, se kterými jsem si nevěděla rady, například jak poskládat tým,“ vyjmenovává vedoucí Drástová, co s kouči řešila.

Péče o zaměstnance z domovů pro seniory se tak vyplatí. Aspoň podle pečovatelky Jarmily. Setkávání s koučem bere jako zaměstnanecký benefit a i díky tomu se jí zaměstnavatele měnit nechce.

„Oni se nám snaží samozřejmě pomoct, protože moc dobře vědí, že ta práce není nic lehkého a málokdo to taky chce dělat. Ale já si myslím, že pro nás dělají maximum a stále hledají něco lepšího,“ dodává Jarmila.