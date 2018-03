14. 1. 2015 |Štěpánka Kadlečková |Regiony

Zhruba polovina komínů na Břeclavsku je ve špatném stavu a neodpovídá předpisům. Ukazují to revizní zprávy některých kominíků. Problémy jsou nejčastěji ve starých domech, kde obyvatelé desítky let neinvestovali do oprav. Zanedbání pravidelných kontrol přitom může skončit i smrtí.