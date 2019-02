Co přesně znamená ‚neprodleně si označit jízdenku‘? Studentka se pře s plzeňským dopravním podnikem

Nastoupila do tramvaje plné lidí, prodrala se ke strojku na označování papírových jízdenek a označila si ji. Přiběhnul revizor a tvrdil, že moc pozdě. A že má zaplatit pokutu. Tak začal spor mezi Plzeňskými městskými dopravními podniky a studentkou Kateřinou Skýpalovou. Vyřeší ho soud, informuje Český rozhlas Plzeň. Plzeň 7:30 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňská hromadná doprava | Foto: Lukáš Milota

„Když přijela tramvaj, tak jsem do ní nastoupila. Tramvaj byla úplně přeplněná lidmi, takže jsem hledala první označovač, když se uvolnil, tak jsem k němu přišla, štípla si lístek. A v tu chvíli, když jsem si ho štípala, ke mně přiskočil revizor, který na mě mával odznakem, natahoval se přes všechny lidi a tvrdil, že už je to moc pozdě, že už mě viděl dřív a že lístek neplatí,“ popisuje Kateřina Skýpalová. K prvnímu revizorovi se pak přidal druhý, Kateřinu obstoupili a pak společně dojeli na konečnou, kde už čekala policie.

„Revizoři k nim přistoupili a sepsali jsme pokutu. Policii už jsem své doklady dala, revizorům samozřejmě ne. Když jsem se ptala, jak se proti tomu můžu bránit, tak policajti netušili, co mi odpovědět, vůbec nevěděli, jaký je postup. Tak se odkázali na revizory, kteří mi řekli, že si můžu podat stížnost, ale že v mém případě to nemá žádnou váhu, protože jsem nepostupovala podle přepravních podmínek,“ popisovala Kateřina.

Kateřina si myslí opak a stížnost podala. Tu dopravní podniky zamítly. Podle jejich mluvčího René Vávro se revizor zachoval správně.

„Celou situaci jsme samozřejmě prošetřili, poslechli jsme si audio záznam, promluvili si s revizorem a po všech těchto věcech jsme shledali pokutu jako oprávněnou,“ vysvětlil Vávro.

Přesná doba prodlení

Dopravní podniky napsaly Kateřině Skýpalové, že jízdenku označila až po 24 vteřinách po nástupu do tramvaje. V dalším vyjádření už se píše dokonce o čtyřiceti vteřinách. Jenže doba prodlení není v přepravním řádu přesně daná.

„Přesně daná není, ale smluvní a přepravní podmínky jasně dávají, že musí být jízdenka označená neprodleně po nástupu do vozidla. To znamená, že když si chce člověk zakoupit jízdenku například plzeňskou kartou nebo bankovní kartou, tak by se měl ihned po nástupu odbavit. Jakmile popojde dál do vozu nebo si sedne, tak už je pro revizora brán jako odbavený cestující,“ uvedl Vávro.

To podle Kateřiny Skýpalové není její případ a pokutu odmítá zaplatit. A tak dopravní podniky daly věc k soudu.

„Poté co nebyla pokuta uhrazena, tak byla zaslána předžalobní upomínka, následně byl vydán platební rozkaz, proti kterému podala paní odpor a věc tedy teď řeší soud a budeme muset počkat na jeho rozhodnutí,“ sdělil Vávro. Podle Vlastimily Feistingerové z Člověka v tísni, který se v Plzni v minulých letech zabýval například vymáháním pokut za jízdu na černo po nezletilých, udělala studentka na svoji obranu skoro všechno, co šlo. Pomohl by ještě videozáznam a zajištění svědků z řad spolucestujících, ale to podle Kateřiny Skýpalové nebylo možné, protože v obklíčení revizorů k tomu neměla příležitost.

„To je věc určitě důležitá v momentě, kdy se nám něco takového stane, tak myslet na to, že musím obhajovat svoje tvrzení a musím mít důkazy,“ upozorňuje Vlastimila Feistingerová. Kateřina Skýpalová očekává předvolání k soudu každým dnem.