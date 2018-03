25. 3. 2017 | ČTK |Ekonomika

Až třetinu stávajících pracovních míst v Británii by mohly do roku 2030 převzít roboti. Méně ohroženy mají být ženské pracovní pozice. Vyplývá to ze studie společnosti PricewaterhouseCoopers, z níž cituje agentura Reuters.