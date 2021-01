Pštros, kterého vyrobí každý. Na ČVUT vyrobili levného robota a návod na něj chtějí nabídnout všem

Tak trochu potají vznikl na pražském ČVUT balanční robot. Slibnou kariéru má před sebou z několika důvodů – tím hlavním je jeho nízká cena. Zařízení bude k dispozici jako open source s náklady kolem 50 tisíc korun. Dá se tak čekat, že se robot stane oblíbený jak ve školách, tak mezi amatéry. Podobný koncept navíc slibuje rychlý rozvoj k zajímavým aplikacím, třeba doručování zásilek nebo kontrolu objektů. Video Praha 21:15 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pražská novinka připomíná model robota typu Handle od amerického výrobce Boston Dynamics, který vypadá trochu jako pštros. Drobnější robot z ČVUT tak připomíná právě mládě pštrose.

„Připadalo nám, že postavit něco takového by mohlo být fajn jednak z výzkumného hlediska a jednak pro studenty a výuku. V průběhu podzimu jsme se do toho pustili,“ přiznal inspiraci Krištof Pučejdl z Katedry řídící techniky při Elektrotechnické fakultě ČVUT.

Světle modrý dvoukolový Robot SK8O je vytištěný na klasické 3D tiskárně a elektrosoučástky pochází z běžných e-shopů pro elektrotechniky.

„Myšlenka, který náš projekt celou dobu provází, je, že to chceme ve výsledku udělat otevřené – tedy open source. Tak, aby každý, koho takováhle robotika baví, se na to mohl podívat, stáhnout si výrobní data, software a tuto naši platformu si zreplikovat. Je to zajímavý projekt, na kterém se dá testovat spousta různých řídících algoritmů. Doufáme, že to bude mít ohlas,“ říká Pučejdl.

Skok do schodů?

Na konci dalšího softwarového vývoje by měl SK8O zvládnout pokročilé dynamické funkce, jako je například skok do schodů.

Zajímavé je, že konstruktéři z ČVUT byli se svou prací úspěšní hned napoprvé. „Když se vyvíjí takováhle věc, prochází to fází několika prototypů a my jsme se tomu – zřejmě i díky štěstí – nějakým způsobem vyhnuli.“

Pokud jde o možné využití, uvažuje Pučejdl například o alternativě k dřívější potrubní poště v rozlehlých budovách. „Tihle roboti by ji mohli nahradit. Dovedu si představit otevřený open space, kde je potřeba něco podepsat – člověk to dá robotovi a ten papír odnese do nějaké kanceláře.“

Dalším možným využitím, který se zamlouvá autorům projektu, je robot-vítač. Ten by mohl v budoucnu návštěvníky fakulty pozdravit a doprovodit do příslušné kanceláře.