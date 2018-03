31. 8. 2013 |Pavel Petr, Jakub Kanta |Hokej

Už je to dlouhých dvanáct let, kdy se Tomáši Zelenkovi změnil svět. Odchovanec litvínovského hokeje zkoušel i štěstí za oceánem. Později však přijal nabídku Horácké Slavie Třebíč a oblékal prvoligový dres. Do okamžiku, než po zákroku jihlavského obránce Mariana Moravy skončil na vozíku. Dnes už na dění kolem sebe nekouká přes černé brýle. Především díky sledge hokeji.