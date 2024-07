Francouzská EDF, nebo korejská KHNP? Vláda má oznámit jméno vítěze jaderného tendru

Vláda má na středečním jednání projednat novou státní energetickou koncepci a další dokumenty k ochraně klimatu. A probírat by měla také výsledek tendru na stavbu až čtyř nových jaderných bloků. Vyhodnocení dvou nabídek uchazečů na projekt označovaný také jako „zakázka století“ dostal kabinet Petra Fialy už před měsícem od energetické společnosti ČEZ. Nyní by tak měl oznámit vítěze Praha 8:34 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle neoficiálních informací by měla vláda Petra Fialy (ODS) ve středu oznámit jméno společnosti, která dostaví jaderné bloky v Česku. Podle smlouvy mezi státem, respektive ministerstvem průmyslu a obchodu, a investorem nových bloků, polostátní firmou ČEZ, má vláda buď potvrdit pořadí nabídek dle výhodnosti - tak jak to vyhodnotil ČEZ, anebo ho může změnit. Podle smlouvy by ale tento krok měla udělat fakticky jen v případě bezpečnostních důvodů.

V ideální variantě tedy pětikoalice sdělí jméno vítěze tendru. Což bude buď francouzská EDF, nebo korejská KHNP. A také řekne, kolik bloků si od vítěze objedná.

Odhady hodnoty zakázky se dost různí. Od 250 do 500 miliard korun za jeden blok, tedy v případě až čtyř jaderných bloků se dostáváme na hodnotu až dvou bilionů korun.

ČEZ ale říká, že pro něj je klíčový výpočet ceny elektřiny, za kolik ji bude ten budoucí reaktor schopen vyrobit. Podle toho také měl vybírat vítěze. Loni koncem roku Radiožurnálu generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že je pro ně k jednání cena mezi 70 až 100 eury za megawatthodinu.

Zájemci o tendr

Původně se o zakázku ucházelo pět firem. Mezi nimi i ruský Rosatom a čínská CGN, ty ale nakonec ještě minulá vláda Andrej Babiše (ANO) z bezpečnostních důvodů vyřadila.

K předložení nabídek pak byli vyzváni tři zájemci, kteří prošli bezpečnostní prověrkou, kromě EDF a KHNP ještě americký Westinghouse. Ten ale fakticky skončil v soutěži letos na konci ledna, kdy ČEZ spolu s vládou oznámily, že nesplnil požadavek garantovat dodávku projektu na klíč včetně klíčových bodů, jako je závazný termín dokončení prvního bloku v roce 2036 a dodržení ceny.

Firmy EDF a KHNP pak vláda vyzvala k doplnění nabídek tak, aby obsahovaly závaznou cenu až na čtyři bloky, tedy dva pro Dukovany a dva pro Temelín. Do té doby to byl závazně na jeden blok pro Dukovany a opce na další tři.

Český energetický mix

Angažmá českých firem v zakázce není přímo v podmínkách tendru dané. Není uvedený konkrétní podíl, který by jim náležel. Vláda to ale opakovaně dala zájemcům najevo a oni s tím také ve svých nabídkách pracují.

Obě firmy slibují, že české firmy budou dodávat až 65 procent objemu zakázky. Klíčovými dodavateli by mohly být například firmy Škoda JS, Doosan Power, stavební části třeba Metrostav.

Pětikoalice má na stole také energetickou koncepci státu do roku 2050, ve které počítá právě s posílením role jaderných elektráren. Z jádra by se měla do roku 2050 vyrábět zhruba polovina elektřiny v zemi, zatímco nyní je to asi 37 procent. Zbylých 50 procent by postupně měly zajistit obnovitelné zdroje, soláry, větrníky, zelený vodík, biomasa a tak dále.

Nyní mají obnovitelné zdroje podíl na celkové výrobě asi 14,5 procenta. Česko by díky tomu mělo přispět k naplnění závazku uhlíkové neutrality do roku 2050 v celé Evropské unii.