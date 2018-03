1. 9. 2015 |Jaroslav Plašil, Vojtěch Man |Tenis

Druhou Češkou, která na US Open postoupila do druhého kola, je Tereza Smitková. Po výhře nad Rumunkou Mituovou ve dvou setech ji čeká Američanka Madison Keysová. Ta v první kole protáhla neúspěšnou sérii Kláry Koukalové na posledním grandslamovém turnaji sezony na 12 let.