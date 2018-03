27. 4. 2011 |Věra Masopustová, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k novele silničního zákona, kterou jim opravenou poslal Senát. Návrh zjednodušuje bodový systém, zavádí ale vyšší ohodnocení za přestupky proti životu a zdraví. Horní komora předlohu Poslanecké sněmovně vrátila, protože chce zpřesnit ukládání pokut za alkohol za volantem. To si podle senátorů vyžádal zásah Sněmovny, který sice zachoval nulovou toleranci k alkoholu, ale nepromítl ji důsledně do sankcí.