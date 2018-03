14. 11. 2013 |Jan Bachorík, Martin Hromádka |Ekonomika

Do průmyslové zóny Triangle u Žatce by mohl přijít nový velký zaměstnavatel. Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen se zatím se rozhoduje mezi zónou u Žatce a Polskem. Pokud se podaří investora přesvědčit, aby postavil svůj podnik za 10 miliard korun v Čechách, mohlo by to Žatecku přinést až tisíc pracovních míst.