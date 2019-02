Benzina skončila s Pečetí kvality, palivo si nechá kontrolovat jen v laboratořích Unipetrolu

Největší česká síť čerpacích stanic Benzina vystoupila od Nového roku z programu Pečeti kvality. Ten zajišťuje pravidelné kontroly paliv mimo prohlídek České obchodní inspekce a jsou do něj zapojeny sítě čerpaček OMV, Shell, Čepro a další. Benzina teď bude spoléhat pouze na kontrolu v laboratořích Unipetrolu, do jehož koncernu sama spadá. Praha 8:36 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benzina | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Bílá fajfka v oranžovém kolečku. Tak vypadá pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích. A přesně takovou nálepku od ledna už na pumpách Benziny nenajdete. Paliva jí budou kontrolovat laboratoře Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

„Nové řešení nám přinese větší flexibilitu a především efektivitu při samotné realizaci a vyhodnocování kontrol. Nově vybraný dodavatel je mezinárodně akreditovanou laboratoří, která je podle české státní normy nezávislá a nestranná,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí Pavel Kaidl.

S tím tak úplně nesouhlasí mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula, jinak dlouholetý zaměstnanec Benziny. „To není nezávislá kontrola, to je kontrola v rámci interních systémů jakosti. I tato kontrola ale může odhalit různé nedostatky. Myslím si, že pečeť kvality má vyšší marketingovou i odbornou úroveň,“ myslí si Loula.

Ústupek kvalitě?

Podobný názor má i společnost SGS, která Pečeť kvality zaštiťuje. „Jsme v současné době jedinou nezávislou entitou, která je schopna na širším poli testovat kvalitu paliv. Takže jakákoli jiná možnost, popřípadě pokrytí této služby interními zdroji, je částečným zpochybněním nějaké nezávislé kontroly, a to znamená ústupek kvalitativním standardům,“ říká mluvčí Ladislav Fuka.

Mluvčí Benziny Pavel Kaidl kritice nerozumí: „Vůbec nechápu, jak někdo může znevažovat nestranné a nezávislé postavení této laboratoře.“

Palivo Benziny bude i nadále namátkou kontrolovat Česká obchodní inspekce. Podle Fuky má ale placený program Pečeť kvality mnohem větší pokrytí.

„Když ještě byla pečeť v plné síle, to znamená s Benzinou, tak se odebíralo ročně zhruba 6100 vzorků. Samozřejmě na mnohem užším okruhu čerpacích stanic, protože pečeti kvality mělo do konce roku něco málo přes 1000 čerpacích stanic, kdežto Česká obchodní inspekce musí kontrolovat zhruba 4000 veřejných čerpacích stanic. Takže z toho statisticky vyplývá, že Pečeť kvality co se týče množství odběrů vzorků a frekvence navštěvovanosti čerpacích stanic má mnohonásobně vyšší pokrytí,“ popsal Fuka.

Pečeť kvality kromě Benziny nemá mimo jiné ani dvojka trhu - maďarský MOL, který svá paliva vozí na kontrolu do laboratoří dceřiné společnosti Slovnaft.