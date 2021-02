Na bitcoinu se dá vydělat obrovské množství peněz, ale také prodělat, varuje šéf brokerské firmy Cyrrus

Ani koronavirus nemá zásadní vliv na ochotu lidí investovat. Po krátkém propadu v březnu loňského roku kapitálové trhy rostou. Zdá se, že většina velkých hráčů si v současnosti nepřipouští možný příchod recese nebo finanční krize. „Neděsí je to. Protože od té minulé finanční krize centrální banky po celou dobu indikovaly, že nepřipustí žádnou další podobnou krizi,“ vysvětluje na Plusu Marek Hatlapatka, ředitel brokerské společnosti Cyrrus. Praha 11:27 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomika (ilustrační foto) | Foto: rawpixel | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0

„Investoři vidí, že na trzích ty výnosy jsou. A vnímají především i tu negativní stránku věci – když se podívají na bankovní účty, tak tam vidí nulové úročení. Vidí, že to není cesta, jak uchovat trvale hodnotu svých úspor. Proto se dívají právě na kapitálové trhy,“ komentoval aktuální situaci Hatlapatka v pořadu Řečí peněz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 0221 ŘP Cyrrus Hatlapatka.mp3

I díky nulovému úročení peněz na klasických účtech se do investic pouští také lidé, kteří podle jeho slov ještě před deseti lety měli z podobných transakcí strach. Pomohla tomu i transformace samotných trhů.

„Ty doby velké divočiny, kdy člověk mohl přijít ve velmi krátké době o hodně peněz, jsou, řekl bych, minimálně u těch velkých brokerů, kteří jsou regulovaní Českou národní bankou, dávno pryč,“ popsal broker, co pomohlo rozptýlit obavy menších investorů.

Stačí desetitisíce

S jakou částkou se vůbec dnes dá začít s investicemi? „Obecně se dá říct, že dnes není problém investovat na kapitálových trzích v řádu desítek tisíc korun. Není to úplně ideální, nicméně taková ta hlavní překážka, která byla v minulosti – že s padesáti tisíci nedokážete své portfolio diverzifikovat –, ta prostřednictvím certifikátů nebo ETF fondů padla,“ řekl Hatlapatka.

Sám ale připouští, že ideálním vstupem jsou řádově spíše stovky tisíc korun. „A v posledních letech nejdynamičtěji roste segment bohatších investorů – řádově v mnohamilionových částkách,“ dodává.

Stejně jako se mění podmínky investování, mění se také strategie, které by lidé měli používat. Realita na trzích je dnes dosti odlišná od představy většiny začínajících investorů.

„Já jsem během let došel k naprosto jednoznačnému názoru, který hodně souvisí s tím, jak se trh vyvíjí. V době, kdy na trhu převládají víceméně automatické obchody, není taková ta snaha o to být chytřejší než zbytek trhu a najít nějakou podhodnocenou akcii, vypíchnout ji a nakoupit si ji, správnou investiční strategií,“ varoval ředitel Cyrrusu.

„Investování je o tom stanovit si strategii, nedělat úplně zbytečné chyby a nacházet moderní instrumenty, kterých je už dneska na trhu obrovské množství. A je potřeba se v tom jenom zorientovat. Ať už sám, nebo prostřednictvím někoho, kdo se tím zabývá dlouhodobě,“ nabídl recept na úspěšnou strategii Hatlapatka.

Riskantní bitcoin

V souvislosti s investicemi je čím dál častěji slyšet o kryptoměnách. Především pak o nejpopulárnější z nich – bitcoinu.

„Má obrovskou publicitu. Můžete na něm v krátké době vydělat obrovské množství peněz, ale také je prodělat. A to je třeba si uvědomit. Ze svých zkušeností vím, že většina retailových investorů má poměrně vysokou averzi vůči riziku,“ zdůvodnil broker důvod, proč se bitcoin pro většinu investorů nehodí.

„Když vyplňujete nějaký dotazník a říkáte v něm, jaký máte vztah k riziku, tak to je jenom něco na papíře. Potom v praxi je to úplně jiná situace. Moje rada pro nezkušeného investora je – rozhodně se nesnažit investovat do jedné jediné komodity. Ať už je to bitcoin nebo jedna akcie. Je třeba diverzifikovat a používat nástroje, které vám to umožní i v menších částkách,“ přidal na závěr Hatlapatka důležitou radu.