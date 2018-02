V Česku vznikl první fond umožňující investici do kryptoměn, očekává výnosy nad 30 procent

V Česku vznikl první fond umožňující investici do virtuálních měn, tzv. kryptoměn. Kryptofond založila česká investiční skupina Comfort Finance Group CFG, která zároveň uvedla, že jde o první takový fond ve střední Evropě. Prostřednictvím fondu lze investovat do koše virtuálních měn, jako jsou bitcoin, ethereum a další. Skupina CFG to dnes oznámila na tiskové konferenci.

