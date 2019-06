Miroslav Kupec končí v čele Českých drah. Nástupce zatím nemá

Dozorčí rada Českých drah v pondělí odvolala předsedu představenstva podniku Miroslava Kupce. Ve funkci byl od loňského září. Jeho nástupce zatím nevybrala. Rada zároveň jmenovala místopředsedou představenstva společnosti Radka Dvořáka. Dráhy to oznámily na svých internetových stránkách. Nový šéf státního dopravce by měl vzejít z výběrového řízení, do té doby firmu nejspíš povede Dvořák.

Aktualizováno Praha 14:04 10. 6. 2019 (Aktualizováno: 14:28 10. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít