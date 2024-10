Česko uhlí potřebuje, zdůrazňuje poslanec. ‚Vypínání elektráren by naše síť zvládla,‘ věří aktivista

Vláda počítá s pozvolným útlumem uhlí k roku 2033. Ekonomická realita uhelného byznysu ale může tyto zdroje elektřiny odstavit mnohem dřív. „Česko uhlí potřebuje,“ říká v pořadu Pro a proti člen podvýboru pro energetiku a poslanec ODS Václav Král. „Neměli bychom se nechat natlačit do toho, že jedině uhelné elektrárny mohou zajistit stabilitu,“ oponuje vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh. pro a proti Praha 15:36 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná v blízkosti Královského Poříčí | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Je potřeba podle vás subvencovat uhelné elektrárny, jinak hrozí v budoucnu nedostatek elektřiny pro české domácnosti?

Václav Král (ODS): Nenazval bych to subvencováním. Každopádně nástroj, který by umožnil postupný odchod od uhlí, je tady potřeba nastavit. A měl tady být už dávno.

Promiňte, ale ten nástroj by měla být podpora z veřejných financí. Čili já jsem to nazvala jako subvenci nebo dotaci. Jak byste to nazval vy?

Král: Při nějaké souhře okolností na trhu by to byla podpora z veřejných prostředků, při jiné souhře by to nebyla.

Myslím, že je podstatné se shodnout na tom, že Česká republika prostě uhlí potřebuje, že z té současné výroby, což je asi 80 až 90 TWh, vyrábíme z uhlí přibližně 44 procent elektřiny a podstatný podíl tepla.

Jedná se o domácí surovinu. Spalovací zařízení na uhlí byla historicky ekologizována za desítky miliard korun a provoz těchto zařízení musíme ukončit až v situaci, kdy za ně budeme mít adekvátní náhradu – kterými jsou v našich podmínkách především stabilní jaderné zdroje a podpůrné služby.

Potom pro stabilizaci soustavy nechť poskytují energii plynové zdroje, případně vodní. Jako doplněk zejména třeba na smysluplných budovách může sloužit fotovoltaika.

Pane Koželouhu, jak vidíte před druhým čtením novely, která se nazývá OZE 3, možnost, že by tam přece jenom stát nějak podpořil majitele uhelných elektráren, aby nedocházelo k překotnému vypínání těchto zdrojů?

Koželouh: Myslím, že aktuální studie, například od skupiny Fakta o klimatu, ale také vyjádření ČEPS, provozovatele přenosové soustavy, ukazují, že vypínání uhelných elektráren by síť zvládla.

Samozřejmě se tady nebavíme o tom, že bychom okamžitě přestali používat uhlí. Za prvé jsou tady uhelné teplárny, které vyrábí uhelnou elektřinu. A ve chvíli, kdy budou fungovat uhelné teplárny, tak například bude fungovat elektrárna Ledvice, která prostě musí odebírat tu část uhlí z velkolomu Bílina.

Není to tak, že by bez dotací z veřejných peněz – opravdu by to byly peníze, které by platili všichni spotřebitelé elektřiny – se všechny uhelné elektrárny okamžitě zavřely. Nebo že by byl problém se sítí.

Myslím, že bychom se neměli nechat natlačit do toho, že jedině uhelné elektrárny mohou zajistit stabilitu soustavy a dodávky. Není to pravda.

Povolenky a dotace

Není už plynulý přechod zajištěn dostatečně? Pokud se kvůli zvyšujícím se cenám emisních povolenek provozovatelům už výroba z uhlí nevyplatí, což je tedy účel povolenek, proč je nenechat výrobu ukončit?

Král: Jsem opravdu rád a vážím si toho, že i kolega Koželouh, se kterým se známe a diskutujeme tyto věci, v tomto pořadu přiznal, že bez uhlí to ještě nějakou dobu nebude. To myslím, že je velký posun.

A teď si řekněme, jakou dobu a jaký má být ten přechod?

Král: Ano, vláda možná počítá s útlumem uhlí ve svém programovém prohlášení k roku 2033. Nicméně je v tom prohlášení také dovětek, že uhelné elektrárny se musí odstavit – to, co jsem tady již zmínil – ve chvíli, kdy bude adekvátní náhrada.

A i ty zmiňované Ledvice prostě budou podléhat trhu. I tyto Ledvice budou muset mít nastavený nějaký nástroj, který jejich provozovatelům umožní s péčí řádného hospodáře tyto zdroje provozovat.

A to, že část těch prostředků, pokud takové prostředí na trhu bude, možná půjde z veřejných prostředků? Stejně tak ale jsou dotované i takzvané obnovitelné zdroje, fotovoltaika, případně vítr. Ale já nechci, abychom se tady přetlačovali, kdo má mít větší provozní, případně investiční podporu.

Jak zabránit živelnému zavírání uhelných elektráren u v Česku? Poslechněte si celý pořad.