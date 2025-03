ČEZ se stal akcionářem Rolls-Royce SMR. Chtějí spolu vyvíjet malé jaderné reaktory

Skupina ČEZ se stala akcionářem britské společnosti Rolls-Royce SMR. Postupné převzetí zhruba pětinového podílu nyní schválily regulační orgány. Společnosti budou spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů. Oznámil to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v jaderné elektrárně v Temelíně.

Praha 18:20 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít