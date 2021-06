Ekonom: Lidem v peněženkách zůstalo hodně. Na účtech mají 200 miliard navíc, které nemohli utratit

Česká ekonomika v prvních měsících letošního roku klesla o 2,1 procenta a deficit státního rozpočtu má i letos dosáhnout půl bilionu korun. Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila ale ukazatele nejsou tak negativní, jak se může zdát na první pohled, a ekonomika ožívá rychleji než po finanční krizi před deseti lety. Na druhé straně varuje před rozvratem veřejných financí, které bude třeba reformovat. Interview Plus Praha 0:10 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spotřebu domácností není potřeba plošně podporovat, tvrdí ekonom. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekonom varuje, že bez reformy hrozí, že už v roce 2025 narazíme na takzvanou dluhovou brzdu, která se aktivuje, když státní dluh dosáhne 55 procent HDP.

Současně upozorňuje na dopady covidové krize na vzdělávání. „Odhady CERGE-EI ukazují, že týden zavřené školy sníží budoucí příjmy Čechů o 33 miliard korun. A my jsme měli školy zavřené nejdéle v Evropě.“

Řecký scénář sice Česku podle Navrátila nehrozí, snížení daní je ale třeba vykompenzovat zavedením nových či zrušením některých daňových výhod. Alternativou je zvýšit výkon ekonomiky a z krize se proinvestovat.

„Ale tak, aby investice měly dlouhodobý pozitivní dopad. Nejde o to, abychom teď někam nalili tuny betonu, což jednorázově zvýší HDP. Pokud investice nebudou provázané a nebudou směřovat i do digitalizace a vzdělávání, budou mít relativně malý a krátkodobý dopad,“ podotýká ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Ekonom David Navrátil | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Spotřeba potáhne oživení

Za prohlubující deficit státního rozpočtu podle ekonoma mohou i kroky vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), které přímo nesouvisí s pandemií – například zrušení superhrubé mzdy a daně z převodu nemovitostí nebo zvyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace.

Ministerstvo financí argumentuje tím, že lidem tak zůstane více peněz, které mohou utratit. „Lidem v peněženkách zůstalo hodně. Vklady v bankách jsou o 200 miliard vyšší, než pokud by nebylo covidu a byly normálně otevřené obchody. Lidé měli špatnou náladu ne proto, že by se obávali budoucnosti, ale protože byly zavřené obchody,“ zdůrazňuje Navrátil.

„Okamžitě po otevření obchodů vidíme, že lidé začínají utrácet. Platby kartou v obchodech i přes internet a výběry z bankomatů jsou agregátně vyšší než v roce 2019, tedy před covidem. Spotřebu domácností není potřeba plošně podporovat,“ dodává s tím, že právě spotřeba obyvatel bude hlavním tahounem růstu české ekonomiky.

Průmysl se už na přelomu loňského léta dostal nad předkrizovou úroveň, kde nadále setrvává, a firmy spíše řeší, jak uspokojit zvyšující se objem zakázek. Z krize dobře vychází i maloobchod, naopak ubytovací služby a pohostinství jsou na 50 procentech úrovně před krizí, situace se ale rychle zlepšuje.

