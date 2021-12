Tisíce lidí v Česku se koncovým dodavatelům nedaří kontaktovat. Nepomáhají SMS, e-maily ani telefonáty

V režimu dodavatelů poslední instance zůstává bezmála 160 tisíc domácností. Vyplývá to z dat, který má k dispozici Radiožurnál přímo od dodavatelů energií. Část z těchto zákazníků se ale stále nedaří kontaktovat, takovým domácnostem přitom může po uplynutí šestiměsíční lhůty hrozit odpojení od energií. Praha 14:45 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodavatelé poslední instance se snaží kontaktovat své zákazníky, aby přešli na běžné smlouvy (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash

„Jsou to dvě skupiny zákazníků. U první byly špatné kontakty, to je menší část – zhruba třetina. Druhá skupina jsou lidé, kteří na dopisy nereagují. Osobně myslím, že to je kvůli neblahé zkušenosti z minulosti. Někdy převody zákazníků probíhaly za velmi podivných podmínek,“ popsal pro Radiožurnál René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

U společnosti Innogy zůstává v režimu dodavatele poslední instance 40 tisíc lidí. Z toho 10 tisíc se dodavateli nedaří žádným způsobem kontaktovat. Nově tak vyráží za lidmi na adresy.

„Snažíme se zákazníky kontaktovat. Posíláme SMS, píšeme e-maily, voláme. V posledních dnech jsme také angažovali řadu externistů, kteří budou jednotlivé adresy obcházet a zvonit, aby konkrétní odběratele kontaktovali. Důležité je, aby zákazníci projevili elementární aktivitu,“ řeklmluvčí Innogy Martin Chalupský.

Společnost PRE stále eviduje v režimu dodavatele poslední instance 36 tisíc lidí. Polovina z nich zatím na výzvy nereaguje.

„Z této skupiny se nám vrátilo 5000 nedoručených dopisů s oznámením o dodávce v režimu DPI. Ale podařilo se nám dohledat jiné kontakty na tyto zákazníky. Více než 3000 z nich se již podařilo oslovit. Zbývající intenzivně dohledáváme. Narážíme však na nepřesné údaje od předchozích dodavatelů, mnohde došlo k různým převodům a změnám,“ vysvětluje mluvčí PRE Petr Holubec.

KONCOVÍ DODAVATELÉ Dodavatelé poslední instance jsou vlastně koncoví dodavatelé elektřiny a plynu. U elektrické energie jde v závislosti na konkrétním regionu o společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek Česka). Dodávky od těchto dodavatelů mohou trvat až šest měsíců. Zákazníci musí v této lhůtě uzavřít novou smlouvu o dodávkách energií.

ČEZ převzal po konci skupiny Bohemia Energy 400 tisíc zákazníků. Na 90 procent z nich už přešlo na standardní tarify, a to k tomuto dodavateli nebo i jinému. Nekontaktovaných zákazníků zůstávají necelé dvě tisícovky.

„Bohužel Bohemia Energy nepředala databázi zákazníků v dobrém stavu. Kontakty nebyly řadu let aktualizovány. Na začátku se nám vrátilo 10 tisíc dopisů. Zákazníky jsme tak začali dohledávat sami. Spustili jsme kampaň na sociálních sítích, vytvořili formulář pro aktualizaci kontaktů na webu. Začali jsme posílat SMS zprávy nebo e-maily. Počet zákazníků, které se nám nepodařilo kontaktovat, se tak snížil na zhruba 1600,“ přibližuje mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

EON převzal do režimu dodavatele poslední instance 200 tisíc zákazníků. 80 procent z nich už přešlo na nové tarify. Zbývajících 40 tisíc lidí stále vyčkává.

„Když někdo neplatí své závazky, nekomunikuje a nesnaží se svou situaci řešit, pak je to samozřejmě v budoucnu adept na možné odpojení,“ upozorňuje mluvčí EON Roman Šperňák.

Pomoc městských částí

Dodavatelé poslední instance dál hledají cesty, jak zákazníky kontaktovat. Navazují spolupráci s jednotlivými městskými částmi, nebo třeba Svazem měst a obcí. Může jít totiž o osamělé seniory nebo třeba hendikepované, kteří si neví rady a nemají nikoho, kdo by jim pomohl.

Nejdelší dobu, po kterou lidé můžou v režimu dodavatele poslední instance zůstat, je půl roku. Pak se z nich stanou černí odběratelé a dodavatelé je mohou odpojit. Lidé by neměli v režimu dodavatele poslední instance zůstávat dlouho - hlavně kvůli vysokým zálohám na energie, které jsou často až desetitisícové.

Lidé měli možnost zaplatit v listopadu jen polovinu vyměřených záloh a v prosinci o 40 procent méně. To ale neznamená, ale že jim doplatky společnosti prominou. Vše budou muset lidé zaplatit v konečném vyúčtování podle skutečné spotřeby.