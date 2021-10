Hospodářská komora chce kvůli energiím zřídit krizový štáb. Má zmapovat legislativní možnosti

Hospodářská komora navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi, jež rychle zdražují. Zúčastnit by se ho měli zástupci politických stran, s klíčovým zapojením vlády, dosluhující i nové. Ve středu to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý.

