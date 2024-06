EU prověří prodej aktiv skupiny PPF v Evropě, píše britský tisk. Komise brzy zahájí vyšetřování

Evropská komise brzy oficiálně zahájí hloubkové vyšetřování navrhovaného prodeje části telekomunikačních aktiv české skupiny PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku společnosti Emirates Telecommunications Group Company z emirátu Abú Zabí, která působí pod značkou e&. Vyšetřování se zaměří na to, zda kupec nevyužil státní dotace. S odvoláním na informované zdroje to v sobotu napsal britský list Financial Times.

