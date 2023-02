Na evropský průmysl doléhá asijská a americká konkurence. Unie se chce bránit balíkem opatření

Evropská unie hledá cesty, jak pomoci oslabenému unijnímu průmyslu. Sedmadvacítka se připravuje na rychle rostoucí konkurenci amerických a asijských firem. Na jaře by proto Evropská komise měla předložit balík opatření na pomoc průmyslu. Členské státy ale nemají jasno v tom, jak by tato opatření měla vypadat. Česko varuje před tím, aby se pomoc průmyslu nezvrhla v dotační závody. Brusel 18:15 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN věří, že řešením pro evropský průmysl není navyšování veřejné podpory, ale zrychlení a zjednodušení jejího schvalování podle stávajících pravidel (ilustrační foto) | Foto: Evropská komise

Ministři, říkají, že zkrátka ne každý členský stát Evropské unie si může dovolit masivně průmysl dotovat. Ostatně navýšení veřejné podpory z členských zemí podporuje zejména Německo a Francie. Ostatní země včetně Česka jsou proti tomu. A pokud by se navýšila možná veřejná podpora a využily to jen některé státy, vedlo by to k rozdrobení unijního trhu a dotačním závodům.

„V okamžiku kdy s ohledem na své rozpočtové možnosti by některé státy zajistily pro své firmy významnou podporu znamenalo by to pro ostatní nerovné startovní podmínky. Záleží nám na tom, aby napříč celou Evropou ty podmínky byly srovnatelné. Dokázali jsme pomoci tam, kde je to nezbytně nutné. Neznamenalo to ale porušení soutěže," říká ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

A podobně se tento týden vyjádřil i ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek z hnutí STAN.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN věří, že řešením pro evropský průmysl není navyšování veřejné podpory, ale zrychlení a zjednodušení jejího schvalování podle stávajících pravidel. Síkela své argumenty sepsal a poslal eurokomisařce pro vnitřní trh Margrethe Vestagerové v dopise.

V psaní kritizuje americký takzvaný protiinflační zákon, který právě počítá s bezprecedentními obřími investicemi do zeleného průmyslu. Tento zákon Síkela považuje za neslučitelný s pravidly Světové obchodní organizace, protože je diskriminační vůči zahraničním společnostem.

Zároveň ale ministr varuje před dotačními závody, a to jak mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, tak před závody se Spojenými státy. Spolupráce s USA podle něho zůstává pro Evropskou unii klíčová.

„Naše reakce by měla být pragmatická a uvážená. Musíme se vyvarovat zahájení dotačních závodů s USA, ze kterých mohou v důsledku těžit jenom naši globální konkurenti. To je ještě důležitější ve světle ruské agrese vůči Ukrajině a rostoucí asertivitě Číny. Místo toho musíme prohloubit dialog mezi Evropskou unií a Spojeními státy s cílem posílit naše vztahy a najít kompromis přijatelný pro Evropskou unii,“ stojí v dopisu Síkely eurokomisařce Vestagerové.

Síkela také píše, že je třeba koordinovat opatření na podporu zelené transformace s našimi dalšími demokratickými partnery, zejména s Japonskem, Koreou, Tchaj-wanem a Kanadou. A musíme se vyhnout narušení vztahů s našimi demokratickými obchodními partnery.

Evropská komise minulý týden představila své obecné plány a tento týden o nich jednali prezidenti a premiéři členských států na summitu v Bruselu. V závěrech summitu uvádí, že evropský blok umožní „cílenou, dočasnou a přiměřenou“ státní podporu firmám ze sektorů strategických pro zelenou transformaci hospodářství.

Zároveň však zachová rovné podmínky na jednotném trhu Evropské unie. Nyní Evropská komise pracuje na návrzích konkrétních opatření. Ta by měla navrhnout zhruba v polovině března. Tak aby je v druhé půlce března mohli unijní lídři znovu posoudit.