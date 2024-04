Česko může financovat stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, povolila Evropská komise

Evropská komise povolila státní podporu při financování stavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, oznámila to v tiskové zprávě. Stát tak může společnosti ČEZ poskytnout finanční pomoc pro stavbu reaktoru a zároveň ČEZ garantovat minimální výkupní cenu elektřiny, kterou nový dukovanský blok vyrobí. Praha 15:54 30. 4. 2024 (Aktualizováno: 16:21 30. 4. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Klíčové bude, jaké zajistí ČEZ a česká vláda financování. Korejská společnost nabízí výhodné úvěry, ale to samé chce udělat i vláda, na což právě dostala notifikaci,“ přiblížila ve vysílání Radiožurnálu ekonomická analytička Jana Klímová.

Komise tak potvrdila, že model financování nového jaderného bloku je v souladu s pravidly Evropské unie, což znamená, že celý projekt může pokračovat. Konkrétní výše státní podpory pro stavbu nového bloku vyplyne z výsledků tendru, ve kterém o dostavbu Dukovan soutěží francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP.

Jádro bývalo jako lord Voldemort, to se změnilo. Lídři jednali na jaderném summitu o energetice Číst článek

„ČEZu tak může poskytnout na projekt státní podporu formou nízkých nebo nulových úroků během výstavby a dále bude uzavřena smlouva na 40 let na výkup elektřiny z nového zdroje za určitou garantovanou cenu,“ vysvětlila Klímová.

Obě firmy tento týden podaly závazné nabídky na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. Ze soutěže naopak vypadla americká firma Westinghouse.

„Základní cena bez vedlejších nákladů může být zhruba bilion korun za čtyři bloky. Zkušenosti z Evropy ale ukazují, že ceny se v průběhu budování projektu dokáží i zdvojnásobit, což je případ i současného projektu jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii, kde je hlavním dodavatelem právě EDF,“ řekla Klímová.

Rozhodnutí Evropské komise se týká pouze pátého bloku elektrárny Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že z rozhodnutí vyjde při plánování podpory dalších tří jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.

Vláda by měla o vítězi tendru rozhodnout do léta, první z bloků by měl potom stát v roce 2036.

Evropská komise schválila státní podporu na výstavbu jaderné elektrárny Dukovany.



Státní půjčka se zaměří na pokrytí většiny nákladů na výstavbu a ochranný mechanismus proti nepředvídatelným událostem.



Více https://t.co/nl41E5kt2t pic.twitter.com/A3nveUKLhb — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) April 30, 2024