Finančně analytický úřad může Sberbank zmrazit majetek. Jak to ohrozí insolvenci, není jasné

Sberbank CZ, která je od minulého týdne na sankčním seznamu Evropské unie, je v insolvenčním řízení. Insolvenční návrh podala sama likvidátorka banky v Česku Jiřina Lužová. Jak celý proces ovlivní zmíněné sankce, není jasné. „Neexistuje na to nějaká standardní soudní judikatura, protože je to případ, který se v Česku bude řešit poprvé," vysvětluje předseda rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský.

„Sberbank CZ, a.s. v likvidaci aktuálně vyhodnocuje možné dopady nově přijatých sankčních opatření Evropské unie na stávající omezenou činnost banky a intenzivně komunikuje s Finančním analytickým úřadem k zajištění výkonu své činnosti v odpovídajícím rozsahu,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz bývalá likvidátorka a teď insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová.

Právě ona v pátek podala insolvenční návrh s tím, že teď pouze čeká na rozhodnutí soudu, které může trvat několik týdnů. Věřitele chce banka informovat prostřednictvím webových stránek.

Jak Lužová doplnila, stále je vysoká šance, že budou uspokojeny pohledávky všech věřitelů v plné výši. Banka měla přitom ke konci června závazky vůči desítkám tisíc věřitelů ve výši více než 61 miliard korun.

„Nadále platí, že preferuji prodej celé banky jednomu kupci raději, než prodej aktiv po jednotlivých balíčcích různým kupcům. I při insolvenci budu dělat všechno proto, aby věřitelé byli uspokojeni v maximální možné výši a co možná nejrychleji,“ doplnila s tím, že další nabídkové řízení na prodej aktiv banky bude moci připravit právě až poté, co rozhodne insolvenční soud a vznikne prozatimní věřitelský výbor.

„Pokud však soud vydá usnesení o vyhlášení úpadku a konkurzu do konce srpna, věřím, že další nabídkové řízení dokážeme na podzim připravit,“ dodala.

Zmrazení majetku

Insolvenční řízení ale může ještě ovlivnit právě zmíněné zařazení banky na sankční seznam Evropské unie. A to kvůli případnému zmrazení jejího majetku.

„Zařazení jakéhokoliv subjektu na sankční seznamy Evropské unie, v tomto případě Sberbank, fakticky znamená přímo účinné zmrazení jeho majetku a majetku jím ovládaných subjektů,“ přibližuje serveru iROZHLAS.cz situaci mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Na případné rozhodnutí o zmrazení majetku společnosti se v Česku ještě čeká. „Ve věci dotazovaného subjektu doposud nepadlo ze strany Finančně analytického úřadu meritorní rozhodnutí,“ doplňuje Weiss.

Na otázku, jak konkrétně ovlivní zmrazení majetku banky insolvenční řízení, správkyně Lužová neodpověděla. A nejasný je postup i podle předsedy rady expertů Asociace insolvenčních správců Michala Žižlavského.

„Nedochází k těmto situacím každý den. Tak jak to vidím já, tak se domnívám, že právní logiku má to, aby došlo ke zpeněžení toho majetku. Aby ho bylo možné zkoncentrovat a zkompletovat a až poté, co by mělo dojít k vyplácení věřitelů, bude třeba zkoumat, jestli tomu něco nebrání,“ popsal Žižlavský.

Banka, která je v platební neschopnosti, měla ke konci června desítky tisíc věřitelů, vůči kterým eviduje závazky v hodnotě 61,762 miliardy korun. https://t.co/nG65LzbCEe — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) July 29, 2022

Jak ale advokát dodává, pokud jde o běžného střadatele, který si do banky uložil peníze, je nelogické, aby se alespoň k části z nich pomocí sankčních mechanismů nedostal. „Protože on žádný vztah k Rusku nemá, na žádném sankčním seznamu nefiguruje. To by mi dávalo logiku. Ale je to složitý systém, do kterého vstupují různé formy práva, včetně toho veřejného. Takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne,“ komentoval situaci pro iROZHLAS.cz Žižlavský s tím, že pro případ neexistuje ani žádná soudní judikatura.

„Je to případ, který se v Česku bude řešit poprvé,“ uzavírá předseda rady expertů Asociace insolvenčních správců.