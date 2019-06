Zlikviduje nová vlna EET české letní festivaly? Pořadatelé žádají ministerstvo o výjimku

Sezóna hudebních a dalších festivalů odstartovala. Jen během června se podle portálu Festivaly.eu po celé republice koná více než 300 takových akcí. Jejich fungování je ale v ohrožení. Plánované zavedení další vlny elektronické evidence tržeb je totiž pro řadu pořadatelů likvidační. Nová pravidla by na festivaly mohla dopadnout už příští rok. Asociace Festas, která sdružuje největší hudební akce v Česku, proto žádá stát o výjimku. Praha 8:46 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Publikum na Colours of Ostrava 2018 | Foto: Maxim Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

Pražský festival Metronome loni navštívilo 18 tisíc lidí. Podobně velké akce přitom nejsou přes léto v Česku nijak výjimečné, koncerty pod širým nebem vyhledává každoročně stále víc lidí.

„V současné době je zájem o vstupenky větší. Začínáme prodávat vstupenky už od září vlastně - je to první vlna. Loni na ten letošní ročník to bylo 9000 kusů a bylo to vyprodáno během pár hodin,“ popsal Radiožurnálu mluvčí jednoho z největších festivalů v Česku Colours of Ostrava Jiří Sedlák.

Statisíce účtenek

Podle průzkumu agentury NMS Market Research vyrazí na některý z hudebních, gastronomických nebo filmových festivalů dvě třetiny Čechů. Z festivalové mapy by ale mohla řada akcí vypadnout. Spadají do chystané třetí vlny EET, která podle výkonného ředitele asociace Festas Marka Vohralíka znemožní prodej ve stáncích.

„Festival, aby dokázal obsloužit to obrovské množství lidí, nepotřebuje kasu jednu, ale potřebuje jich desítky a v případě velkých festivalů i stovky. Další věc jsou náklady na kvalifikovaný personál, protože když udělají chyby, nese za to odpovědnost pořadatel. Internet - to je kapitola sama pro sebe. Ve chvíli, kdy se festival zaplní masou lidí, tak signál prostě vypadne.“

Podle Vohralíka na náklady spojené s EET padne průměrně pětina z festivalových tržeb. Třeba organizátoři čtyřdenní hudební akce v Ostravě vypočítali investici až na jeden a půl milionu korun.

„Pro ilustraci máme 800 míst, kterých by se to týkalo. Ať už je to výčepní, nebo jídelní stánky. My jako akce, která se koná jednou za rok, nemáme ani terminály na EET a všechno tohle včetně vyškolení personálu by se započítalo do nákladů,“ dodává Jiří Sedlák.

V konečném důsledku by na to doplatili především návštěvníci, třeba zvýšeným vstupným. Výraznější problémy by mohly mít hlavně menší jednodenní festivaly, které by investice na EET neunesly. A nejde jen o peníze navíc.

„Po revoluci se udělala celá řada kroků k tomu, aby festivaly byly ekologičtější, aby snižovaly své enviromentální dopady. A teď si jenom vezměte, jaký bude počet účtenek. Když se bavíme o modelovém příkladu festivalu, tak transakcí tam proběhne 150 tisíc - to znamená 150 tisíc účtenek,“ upozorňuje Marek Vohralík.

Náramky místo peněz

Ministerstvo financí přesto s žádnou výjimkou nepočítá. Evidovat platby v další vlně EET nově budou muset třeba stánky s tetováním, pletením copánků nebo i kolotoče.

„Neexistují objektivní důvody pro úplné vynětí těchto činností z EET. Ostatní podnikatelé s tržbami stejného charakteru by se mohli cítit právem diskriminováni,“ vysvětlila mluvčí rezortu Anna Fuksová.

Náhradou EET ale může být bezhotovostní platební systém, tzv. cashless. Namísto placení bankovkou by návštěvníci platili speciálním náramkem s čipem, na který si nabijí peníze.

„Princip cashless plateb je zjednodušeně řečeno obdobou elektronické peněženky či čipové karty. Pokud provozovatel například festivalu tento svůj systém certifikuje u ČNB (České národní banky, pozn. red.) jako tzv. platební službu, nebude placení prostřednictvím této peněženky vůbec podléhat EET,“ uvádí dále Fuksová.

I to je důvod, proč řada festivalů cashless systém zavádí. Náramkem loni platili třeba návštěvníci festivalu Hip Hop Kemp, Metronome festival nebo Aerodrome.