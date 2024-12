Firmy chtějí v příštím roce zvyšovat mzdy, nejčastěji ve zpracovatelském průmyslu, vyplývá z průzkumu

Zvyšovat mzdy se v příštím roce chystají téměř dvě třetiny firem v Česku. Vyplývá to průzkumu, který dělala na přelomu září a října mezi více než 350 firmami Hospodářská komora. Podle generálního ředitele personální společnosti Randstad Martina Jánského by zaměstnance uspokojilo alespoň desetiprocentní navýšení. A v některých případech by se ho skutečně mohli dočkat. Praha 16:42 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy plánují v příštím roce svým zaměstnancům přidávat | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Že je desetiprocentní navýšení mezd reálné, vyplývá podle ředitelky odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenky Janákové z průzkumu mezi firmami. „Polovina (z oslovených firem, pozn. red.) totiž počítá s navýšením do deseti procent a další polovina pak plánuje mzdový růst nad pětiprocentní hranici,“ vysvětluje Janáková.

Nejčastěji se přitom chystají přidávat velké firmy, zvláště ve zpracovatelském průmyslu. Ty se však budou spíše držet hranice do pěti procent. Svižněji se chystají podle komory přidávat spíše střední podniky.

Firmy se ale budou rozhodovat především podle toho, jak moc se jim v jejich byznysu dařilo, což je třeba případ společnosti Swietelsky stavební, která zaměstnává více než patnáct set lidí.

„Každý rok valorizujeme mzdu na základě hospodářského výsledku společnosti – na základě toho, jak je firma úspěšná. Takže i na příští rok počítáme s valorizací mzdy mezi 5-7 procenty,“ vysvětluje jednatel firmy Radim Čáp. Navýšení by se tady mělo týkat většiny zaměstnanců. Tedy jak technicko-hospodářských pracovníků, tak dělníků.

Individuální navyšování

Nejméně pak budou přidávat ty nejmenší firmy. V těch se ale zase o to více hodnotí jednotliví zaměstnanci individuálně. Mohou tak nakonec dostat přidáno mnohem více, než kdyby pracovali ve velké firmě. To je třeba případ společnosti Trenýrkárna se zhruba čtyřiceti zaměstnanci.

„Je to pozice od pozice. Vždy to probíhá tak, že sám zaměstnanec si podá návrh a potom s vedoucím diskutujeme, jaká mzda se nakonec přidá. Pohybuje se to od nějakých pěti do dvaceti procent,“ vysvětluje ředitelka logistiky Trenýrkárny Kristýna Rusňáková.

Ale i v případech, kdy si tato firma nebude moct růst mzdy úplně u všech zaměstnanců dovolit, jim chce přilepšit jinak. Například její skladníci by mohli dostat příspěvek na stravování.

A k benefitům sahají stále častěji i v dalších firmách. Podle generálního ředitele personální společnosti Randstad Martina Jánského je sice výše mzdy při volbě práce stále klíčová, pár set i tisíc korun ale dokáží podle něj zaměstnanci oželet, pokud mohou například více pracovat z domova.