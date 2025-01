Flexibilnější pracovní prostředí nutně potřebujeme, říká rektor VŠE k chystané novele zákoníku práce

Flexibilnější pracovní prostředí v Česku je podle rektora Vysoké školy ekonomické Petra Dvořáka jednou z podmínek, aby se urychlila digitalizace a podpořil další růst. Vláda chce ještě do konce volebního období prosadit takzvanou flexinovelu zákoníku práce, která tomu má jít naproti. Kontroverzní částí je ovšem snaha dostat do novely výpověď bez udání důvodu. „Nebál bych se toho,“ uklidňuje Petr Dvořák v podcastu Řečí peněz. ŘEČÍ PENĚZ Praha 11:44 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektor VŠE Petr Dvořák | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) chce do voleb ještě přijmout zásadní změnu zákoníku práce i sociálních dávek. Doufá, že tím pomůže rozpohybovat dlouhodobě přehřátý pracovní trh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakou změnu potřebuje český pracovní trh? Poslechněte si pořad Řečí peněz s rektorem VŠE Petrem Dvořákem

Jednou z diskutovaných věcí v současnosti je výpověď bez udání důvodu, která má své zastánce mezi politiky i firmami. Naopak proti je opozice a odbory.

Na přelomu roku vystoupala nezaměstnanost na 4,1 procenta, což je nejvyšší míra od dubna v roce 2021. Přesto Česko patří v rámci Evropské unie mezi premianty. Momentálně přitom práci hledá více lidí než je volných míst, což odráží ztrátu dynamiky českého hospodářství.

Rozvolnění pracovního práva by podle zastánců mělo pomoci firmám, ale i zaměstnancům. „Trh práce určitě potřebuje změny, aby byl pružnější. To je věc, která je známá, slyšíme to dnes a denně. Na druhou stranu, když se srovnáme třeba v rámci Evropy dle různých kritérií, tak se nedá říci, že by situace byla tak dramaticky špatná, že bychom byli v něčem nejhorší,“ hodnotí Petr Dvořák.

Vzorem je Dánsko

Výpověď bez udání důvodu chce ve druhém čtení do novely zákoníku práce protlačit hlavně TOP 09 a ODS.

Nezaměstnanost v Česku během září stoupla na 3,9 procenta. Volných míst přibylo Číst článek

Rektor Dvořák si nemyslí, že by tento institut sám o sobě přinesl masové propouštění. „Musí to být promyšlené a připravené. Proč by to firmy dělaly? Bylo by to pro ně silně kontraproduktivní,“ argumentuje.

Pro změnu na českém pracovním trhu jako vzor často slouží Dánsko. Debata se rovněž vede o tom, jak vysoké odstupné by náleželo zaměstnanci, který by prakticky ze dne na den přišel o práci.

„Nechci vypadat, že se vyhýbám odpovědi, ale nemohu říct, kolik by to mělo být. Důležité je, aby se díky systému povedlo člověka, který přišel o práci, zase rychle zaměstnat,“ zdůrazňuje Petr Dvořák.

Celý pořad si poslechněte v audiu, najdete ho na začátku článku.