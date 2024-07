Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL je přesvědčený, že jeho návrh o povinném zálohování PET lahví a plechovek vláda schválí ještě do konce srpna. Proti jsou ale odpadářské firmy i řada obcí. Podle nich bude systém moc drahý. “Tím, kdo stojí na straně odpůrců, je odpadová lobby, která se různě převléká,” reaguje na výhrady Hladík v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv Praha 6:00 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hladík: Proti zálohování PET lahví je odpadová lobby. Veřejné rozpočty nový systém nebude stát ani korunu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novelu odpadového zákona, která zavádí povinné zálohování PET lahví a plechovek, by měla vláda schválit ještě do konce srpna. Nový systém by pak mohl platit od poloviny příštího roku, nejpozději od ledna 2026. Záloha za láhev či plechovku je navržená ve výši 4 koruny za kus.

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL je přesvědčený, že návrh z jeho dílny pětikoaliční vláda schválí.

A to i přesto, že vyvolává kontroverze. K žádné novele zákona snad ani nepřišlo tolik připomínek jako právě k této. Podle některých podnikatelských sdružení i opozičního hnutí ANO totiž zálohování naruší už fungující třídění odpadů a celý systém se až sedmkrát prodraží.

Obavu z vyšších nákladů na odpady mají i obce. Podle exministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) může také povinné zálohování snížit chuť lidí třídit zbylé plasty.

‚Odpadová lobby‘

„Tady je prostě silná odpadářská lobby, která to nechce. To je evidentní. Jednoznačně je ten zákon dobrý pro přírodu, je dobrý pro lidi, je dobrý pro obce. A tím, kdo stojí na straně odpůrců, je odpadová lobby, která se různě převléká,“ reagoval ale na výhrady ministr Petr Hladík v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Hlavním důvodem, proč se zálohování zavádí i v Česku, kde jinak dobře funguje třídění odpadů, je podle Hladíka evropská legislativa a ochrana přírody. Cílem je snížit plýtvání s materiály, které se dají recyklovat. Právě plasty a hliník používané na obaly nápojů se dají znovu použít a nová úprava proto zavádí jejich recyklaci povinně.

„Je to tak, že pokud v roce 2026 nedokážeme vybrat alespoň 80 procent ‚petek‘ a 80 procent plechovek, tak budeme muset zálohovat. Legislativa je dokonce postavená tak, že jenom za předpokladu, že dokážeme 80 procent ‚petek‘ a plechovek vybrat, můžeme požádat o výjimku,“ vysvětlil Hladík.

Podle údajů České asociace odpadového hospodářství se osm z deseti PET lahví ale vytřídí už nyní a většina se recykluje.

Hladík však kontruje, že to nestačí. Sběr podle něj nyní pokryje jen 75 procent lahví a jen 29 procent plechovek. „Všichni odborníci se shodují, že nejsme schopni do roku 2026 splnit 80 procent. Pokud jde o PET lahve, v nařízení EU je navíc napsáno, že toto množství zrecyklujeme. Ale my zrecyklujeme jen zhruba 60 procent z těch, co se seberou,“ uvedl Hladík.

Náklady

Nesouhlasí ani s argumentem, že se současný systém třídění kvůli odlivu PET lahví výrazně zdraží. Například podle šéfa odpadářské asociace Petra Havelky je systém navrhovaný ministerstvem předražený, má duplicitní logistiku, větší uhlíkovou stopu a je zatěžující pro občana. Náklady na odpadové hospodářství se podle něj navýší i obcím.

Tyto argumenty ministr Hladík také odmítá. Podle něj nový systém zálohování veřejné rozpočty, tedy stát, kraje či města, nebude stát ani korunu.

„Ekonomicky je postaven jako všude jinde ve světě, tedy že je sám za sebe ufinancovatelný. Veškeré náklady v systému jsou jednotlivým hráčům hrazeny, ať už se to týká obchodníků, těch, kteří odpady převáží nebo recyklují. A je to dáno díky třem zdrojům,“ uvedl Hladík.

Jde o poplatek za lahev nebo plechovku, kterou už nyní platí ten, kdo ji dává na trh, tedy nápojář. Druhý zdroj financí bude samotný recyklovaný materiál a třetím zdrojem budou nevrácené zálohy od lidí vyhazující obaly do běžných popelnic. Z nich podle novely půjde 15 procent obcím.

„Celé je to ekonomicky postavené tak, že pokud by to ekonomicky nevycházelo, tak doplácí nápojář a zvyšuje se mu poplatek za uvedení obalu na trh,“ upozornil Hladík.

Zkušenosti odjinud

Zkušenosti z dalších zemí EU jsou podle odpadářů ale různé. Podle nich se například ukazuje, že bez PET lahví je zbylý sesbíraný plast v kontejnerech hůře recyklovatelný a náklady na jeho svoz a likvidaci rostou.

Z toho mají také obavu obce i samotné firmy. Podle asociace odpadového hospodářství také Francie, Belgie nebo Velká Británie oznámily odklad zálohového systému a chtějí prý najít lepší řešení jak využít tyto materiály.

Jaký bude osud emisních povolenek pro budovy včetně rodinných domů, které chce EU zavést už za tři roky? Proč nyní nemá ocelárna Liberty nárok na emisní povolenky od MŽP? Poslechněte si celý rozhovor s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem v audiu vloženém v textu vlevo nahoře.