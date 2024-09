Jsou potřeba peníze, a ty vláda nemá. Není jiná cesta než navýšit deficit státního rozpočtu, míní Schillerová

Skoro všechny toky zvednuté extrémními srážkami z konce minulého týdne na území Česka už kulminovaly. Jedinou výjimkou je dolní Labe. Ani tam už by ale nemělo hrozit nebezpečí. Když se ohlížíte za tím posledním týdnem, jak podle vás a podle hnutí ANO Česko do této chvíle ty aktuální povodně zvládá?

Jsem velmi ráda, že se ta situace stabilizuje. Kdybych to měla zhodnotit – a také už jsem pamětník –, tak ty katastrofální záplavy jsou podle expertů z hlediska srážkových úhrnů téměř srovnatelné s těmi v roce 1997. Kdybych to měla hodnotit podle toho nejcennějšího, což jsou lidské životy, tak tehdy zahynulo 50 lidí. Dnes zemřeli tři. Pokud mám správná čísla, sedm se bohužel pohřešuje. Máme méně evakuovaných, máme menší škody, přesto ty dopady na obyvatelstvo jsou hrozné.

Ale musím vyzdvihnout i určitá pozitiva, dá-li se to tak říct.

Máme nesrovnatelně lepší preventivní opatření, retenční nádrže, lepší koryta řek, hráze. Není to stále dokonalé, musíme zrychlit, máme stále bílá místa, hlavně kolem řeky Opavy nebo třeba i v Brně. Máme pokročilejší meteorologické a hydrologické modely – povodně nepřicházejí nečekaně. Můžeme na ně zareagovat odpouštěním přehrad, stavět zábrany, pytlovat… Viděli jsme, že se ta předpověď bohužel nakonec téměř na minutu – když to řeknu trochu nadneseně – vyplnila.

A už i u tornáda se ukázalo, a to bych podtrhla dvakrát, že máme špičkový a profesionální záchranný systém, IZS. To je obrovská, nevyčíslitelná hodnota a musíme neustále děkovat hasičům, policistům, záchranářům, nově se zapojili vojáci… A musíme si toho cenit a nesmíme dovolit, aby hasiči, policisté, záchranáři odcházeli třeba do Německa nebo do Rakouska.

Apelovala jsem včera (v úterý pozn. red.) na vládu, na ministra financí – protože se teď bude projednávat rozpočet na rok 2025 –, že je nutné něco udělat s jejich platy. Tam se nenavyšovaly už dost dlouhou dobu. Propad třeba u hasičů je u reálných mezd o 20 procent a nástupní plat hasiče, ať si uděláte představu, je 31 tisíc. Čili lidé, kteří jdou nasazovat své životy, aby zachraňovali životy nás občanů a majetek, berou tyto peníze. Určitě je důležité si toto pamatovat.

Prezident navštívil obce postižené povodněmi. Obnova podle něj potrvá roky Číst článek

Vy jste s výjimkou kritiky pondělní vládní tiskové konference v těch posledních dnech jako představitelé hnutí ANO moc nekomentovali to, jak tu situaci zvládala a zvládá vláda, premiér, jednotliví ministři. Jak to vláda zvládá?

Tak zatím to zvládal především ten integrovaný záchranný systém, o kterém jsem hovořila, zvládali to lidé, kteří jsou v těch jednotlivých regionech, ať jsou to hejtmani, starostové, primátoři, ti, co byli v těch postižených oblastech v první linii. Kroky vlády nastupují teď.

To znamená, že třeba Ústřední krizový štáb nebo Ústřední povodňová komise nic neudělala?

Ne, to bych si netroufla říct. Tam jsou zástupci, jak to říká zákon, a ti se k tomu vyjadřovali. Ale ti, co byli v tom nejbližším terénu, co tam nasazovali životy a zachraňovali lidi, majetek, tak byli absolutně nejklíčovějšími osobami. Vy jste se ptal na Ústřední povodňovou komisi…

Tam sedí i ministři.

Ano, sedí, ale sedí tam i další zástupci, a ti dělali podle zákona, co dělat mají. A teď nastupuje role vlády. Vláda musí začít dělat konkrétní kroky. Musí řešit kroky z hlediska financování, z hlediska toho, jakým způsobem se napraví infrastruktura, jak se pomůže občanům, jak se pomůže firmám.

Já jsem kritizovala to, že v pondělí na té tiskové konferenci jsem čekala už konkrétní kroky. Vím, že je to velice složité a věřte, že jsem byla ministryní financí ve vládě, která si prošla několika krizemi, ať už to byla covidová krize nebo to bylo tornádo, takže nemluvím jen tak z tepla poslanecké sněmovny o něčem, co bych v podobné roli nezažila. Toto je taky hrozná krize, ale ta vláda už má říct konkrétní kroky a může je udělat.

17:27 Povodňové dani bych se rád vyhnul. Je třeba počkat na kompletní vyměření škod, konstatuje Fiala Číst článek

Navýšení deficitu

Je pro vás přijatelné navýšení deficitu státního rozpočtu?

Jiná cesta není, tak jako nebyla jiná cesta za covidu. My jsme nemohli nic jiného dělat, protože nikdo nebyl schopen říct, jestli přijde první vlna, druhá vlna a tak dále. Já jsem nakonec byla ráda, že jsem si tam vytvořila jakýsi polštář, i když mi to vyčítali političtí oponenti. Když přišla druhá vlna – bohužel –, tak jsme byli připraveni a okamžitě jsme mohli pomáhat a zachraňovat pracovní místa, zachraňovat naše podnikatele a zaměstnance a tak dále.

Nechci se už k tomu vracet. Tady jiná cesta nebude. Musíme se znovu vrátit k budování těch lokalit, vždyť to je hrůza. Já jsem tam samozřejmě nikde nebyla, nebudu se tam nikomu plést. Tam jsou odborníci a ti, co tomu rozumí. A smekám před nimi přede všemi. Ale viděla jsem ten rozsah škod v médiích, tam to bez peněz nepůjde a nezbyde nám nic jiného.

My teď mluvíme o rozpočtu na letošní rok, ale samozřejmě se to musí projevit i v rozpočtu na příští rok. Vy jste před chvílí mluvila o tom, že v této souvislosti budete chtít po vládě, aby zvýšila platy záchranářům, hasičům, případně dalším zaměstnancům IZS. Tam tedy také počítáte s tím, že by se navýšil deficit státního rozpočtu, nebo byste byli ochotni uvažovat třeba o zavedení nějaké povodňové daně?

Začnu odzadu vaší otázky. Já bych se určitě neklonila k žádnému zavádění daní. Už tady máme daňový balíček, který zvedl daně všem napříč společností, a teď po tom všem ještě zavádět další daně – k tomu bych se určitě neklonila. Uvidím, s čím přijde pan ministr, ale z jeho slov jsem včera vyrozuměla – čerpám z toho, co včera řekl nakonec i v České televizi –, že to bude mít nějaký horizont, nějaké pokračování. Takže si myslím, že asi nějakou částku bude letos požadovat.

Taky teď máme září a do konce roku na to příliš času příliš nezbývá a budu chtít vidět, jakou má vymyšlenou formu používání těch peněz, a je možné, že se to promítne i do příštího roku. Ale znovu říkám – on je ministr financí, člen této vlády a musí přijít s nějakým návrhem. To, že s námi chce jednat, považuji za velmi rozumné.

2:17 ‚Barák se třásl, měli jsme strach.‘ Řeky Bělá a Staříč způsobily v Jeseníku škody za desítky milionů korun Číst článek

Musíme přestat politikařit

Vy máte stínovou vládu. Přijdete třeba na ta jednání, do té debaty o státním rozpočtu na příští rok s nějakými konkrétními návrhy?

Bezesporu. Musíme počkat na to, co schválí vláda, jestli mluvíte o rozpočtu na rok 2025. Vláda o tom má jednat 25. září podle slov pana ministra, do sněmovny to musí poslat do konce září. Třeba na ty platy tam vůbec nejsou peníze, takže asi samozřejmě budou ještě nějak domlouvat. Uvidíme, jak to dopadne, ale je tam víc problémů. No a teď uvidíme, jak nám do toho vstoupí povodně.

„Panu ministrovi tam chybí spousta peněz a já vůbec nevím, jak to hodlá vyřešit.“

Kritizovali jsme celou řadu kapitol. Nelíbí se nám tam celá řada věcí, jak to je nastaveno. Panu ministrovi tam chybí spousta peněz a já vůbec nevím, jak to hodlá vyřešit, takže jsme čekali na to, jak se k tomu vláda postaví.

Nicméně možná do toho teď povodně vstoupí nějakým jiným způsobem a já bych hlavně chtěla vyzvat vládu – a řeknu to dneska i panu ministrovi na tom jednání – aby se přestalo politikařit. Skutečně je tady velký problém, tak jako byl velký problém za covidu, tak jako byl velký problém za tornáda. My jsme tehdy vůbec nehleděli na to, kdo má jaké stranické tričko. Prostě byť byl hejtmanem někdo, kdo byl z úplně jiné strany než z hnutí ANO, nehrálo to vůbec žádnou roli. Věřím a chci věřit, že tato vláda se k tomu postaví stejně.

Co Alena Schillerová očekává od schůzky s ministrem financí Stanjurou? Jak číst její kritiku Jana Grolicha na sociálních sítích? A plyne z dění posledních dní nějaké poučení do budoucna? Poslechněte si celý rozhovor nahoře v článku.