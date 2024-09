‚Barák se třásl, měli jsme strach.‘ Řeky Bělá a Staříč způsobily v Jeseníku škody na desítky milionů korun

V Jeseníku na severní Moravě začali sčítat škody potom, co o víkendu město zatopila povodeň. Teď město škody odhaduje nejméně na desítky milionů korun. Přívaly vody z rozvodněných řek Bělá a Staříč poničily silnice a zdevastovaly několik ulic. K zemi kvůli narušené statice půjde v Jeseníku nejméně dvacet rodinných domů. Opravy budou potřebovat stovky dalších. Jeseník (Šumpersko) 20:42 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně způsobily v Jeseníku škody na desítky milionů korun | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

„Barák se třásl. Měli jsme strach, aby nespadl, ale vydržel, tak je to dobrý. Toto jsme tady ještě nezažili. Bělá se tady vylívala častěji, ale Staříč se vždycky ve vysokých korytech udržel. Koryto má zhruba 3,5 metru do hloubky, ale tentokrát teď se to všechno spojilo v jeden tekoucí rybník,“ popisuje Marek Vystavěl, podle kterého bylo vody třikrát víc než v roce 1997.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Auto normálně vyplavalo a samo se zaparkovalo. Z pergoly zbyla jen střecha, říká Marek Vystavěl z Jeseníku na severu Moravy

„Ráno jsme volali na evakuaci, ale bohužel už bylo pozdě, už se sem nikdo nedostal. Takže nám řekli, že budeme muset vydržet a že po obědě by to mělo začít opadávat. Naštěstí měli pravdu. Teď už je voda zpátky v korytu, ale byla tak deset centimetrů nad oknem,“ doplnil Vystavěl, kterému voda dokonce zbourala jednu příčku v domě.

„Tady byla klubovna, tady jsme se dívali na televizi, přes zimu na biatlon, v letě nějaké sporty. Bohužel už se tady asi nic dít nebude. Uvidíme, jak uspějeme s pojistkami, co všechno nám uznají a podle toho se potom asi rozhodneme,“ říká Vystavěl.

Marek Vystavěl ukazuje škody po povodních v Jeseníku na severu Moravy | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Jeho auto bylo v době, kdy přišla povodeň, zaparkované v garáži. „Auto normálně vyplavalo a samo se zaparkovalo. Z pergoly zbyla jenom střecha, ta nám neodplavala. Měl jsem tady dílnu, za ní je dílna mého táty. Pár věcí zůstalo, jinak to voda všechno odnesla,“ vysvětlil.

Nyní chce Vystavěl zjistit, jakým stylem budou probíhat odklízecí práce, protože sami prý nebudou schopní následky povodně uklidit. Nejenom na jeho zahradě, ale v celém Jesenicku tak bude potřeba pomoc techniky.

Škody po povodních v Jeseníku na severu Moravy | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas