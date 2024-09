Místo učení práce s lopatou. Studenti z Gymnázia Jeseník pomáhají vyklízet budovu školy po záplavách

Desítky studentů gymnázia Jeseník pomáhají s úklidem. Škola stojí kousek od řeky Staříč, která se v neděli vylila z koryta. Podobně jako v dalších jesenických školách musí výuka pro čtyři sta studentů počkat. Přednost dostala čerpadla vody a vysoušeče. „Díky neuvěřitelné pomoci našich žáků, učitelů a rodičů a přátel školy jsme z toho nejhoršího venku,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitelka školy Šárka Hynková. Jeseník 11:15 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Jeseníku skončilo pod vodou i místní gymnázium, lopat se chopili studenti i učitelé | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Teď pochopitelně neučíte. Víte, kdybyste měli začít?

Požádali jsme si na ministerstvu školství o zrušení výuky z mimořádných důvodů kvůli živelné katastrofě. Zatím jsme dostali povolení z tohoto důvodu přerušit výuku do středy, ale na základě konzultace s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jsme požádali o prodloužení tohoto termínu až do konce příštího týdne, ale pevně věříme, že výuku obnovíme již v pondělí příští týden.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ředitelkou Gymnázia Jeseník Šárkou Hynkovou.

Víte, jak jsou na tom vaši studenti?

Pár informací máme a víme, že někteří z nich, hlavně jejich rodiny a jejich domovy, jsou na tom velmi špatně, protože bydlí v okolních vesnicích, kde spousta domů byla úplně stržená anebo silně vyplavená. Takže samozřejmě od těchto žáků neočekáváme, že nám přijdou pomoc. Podporujeme je v tom, ať zůstanou doma, ať pomáhají svým příbuzným tak dlouho, jak je potřeba.

Když jste se do školy dostala po povodni poprvé, co jste si pomyslela?

Dostali jsme se sem v neděli asi ve dvě hodiny. Voda tady ještě nějaká byla, ale už se sem dostat dalo. Takže ten první dojem ještě nebyl tak strašný, jako potom ten následující v pondělí, kdy jsme sem přišli uklízet.

V Jeseníku skončilo pod vodou i gymnázium. Škody zatím odhadli na 11 milionů korun. Na hřišti mají nejmíň 20 centimetrů bahna. Teď ho rychle odklidit, než zaschne. S lopatách přišli studenti i učitelé.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/usg49tTbpk — Jana Karasová (@JaynaKaras) September 18, 2024

To jsme pak zjistili, že nemáme elektriku, vodu, internet ani mobilní síť, takže jsme nemohli s nikým komunikovat. Byla tady tma, venku pršelo, a když jsme viděli tu zkázu, tak už nám tedy moc dobře nebylo.

Co už se tady všechno podařilo uklidit a co jste zjistili, že bude potřebovat větší opravy?

Díky neuvěřitelné pomoci našich žáků, učitelů a rodičů a přátel školy jsme z toho nejhoršího venku. Byly také vyklízeny všechny prostory, především skladovací. Všechno z nich už je vynošené, přebrané, co se dalo zachránit, se zachrání, co ne, tak už je na hromadách na odvoz.

Primátor Opavy chce požádat o vyhlášení nouzového stavu. ‚Lidé nemají možnost k volbám jít,‘ tvrdí Číst článek

Zjistili jsme samozřejmě, že jsou zničené podlahy na většině míst, především tam, kde jsou nějaké vinylové podlahy, linolea nebo parkety. Také jsou zničené dřevěné obklady stěn, dveře, šatní skříňky, nábytek, hlavně tedy laboratorní nábytek, který bohužel není moc starý a je teď nasáklý vodou.

Víte, co budete muset vyhodit? A odhadujete už škody v nějakých číslech?

Museli jsme vyhodit spoustu nábytku, který tady byl volně, stoly, židle, gauče a podobně. Laboratorní nábytek zatím zůstává, protože ten je na míru, ten je zapasovaný do stěn. Ten asi nebudeme vyhazovat hned, uvidíme, co to udělá a spíš ho budeme postupně nahrazovat, aby to tady nebylo úplně vybydlené. Možná je lepší, když je ten nábytek částečně nějak deformovaný, než že tam není vůbec.

2:17 ‚Barák se třásl, měli jsme strach.‘ Řeky Bělá a Staříč způsobily v Jeseníku škody za desítky milionů korun Číst článek

Měla jsem tady stavební dozor, který nám v letě dozoroval rekonstrukce. Říkal, že třeba jenom podlaha v místnosti, kterou jsme v letě celou zrekonstruovali a byla otevřena asi čtrnáct dní, by nás kompletně nová vyšla na dvě stě až tři sta tisíc korun. Paní ekonomka, která už komunikuje s pojišťovnou, odhadla škody asi na jedenáct milionů korun.

Kde na to škola vezme? Přemýšlíte už, jak se bude dál pokračovat?

Škola je samozřejmě pojištěna, takže doufáme, že dostaneme velký podíl z pojištění. Také se na nás obrátili naši bývalí absolventi, kteří se nemůžou dostat do Jeseníku, aby nám pomohli fyzicky, tak nabídli finanční pomoc. Dali jsme jim tedy možnost posílat finanční prostředky na účet spolku Přátel Gymnázia.

Co teď potřebujete nejvíc, nebo co vnímáte, že by vám pomohlo?

Teďka asi nejvíc potřebujeme vysoušeče. Dneska jsme získali tři, ale těch místností, které potřebujeme vysoušet, je možná deset patnáct. Budeme s nimi teď různě manipulovat. A také potřebujeme lidi na úklid okolí té školy, protože pozemky jsou pořád pod bahnem.