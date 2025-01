Kdyby přišla regulace kryptoměn před šesti lety, tak tady dnes nejsme, říká majitel největší směnárny

Investice do bitcoinů a dalších kryptoměn se budou nově danit stejně jako investice třeba do akcií, což je pro ně výhodnější než dosavadní režim. Chystané zavedení regulace pro podnikání v kryptoměnách, které politici označují jako zlepšení pro tuto oblast, má ale i své nevýhody. Může zbrzdit inovativní startupy. Praha 5:00 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kryptoměn jsou dnes ve světě včetně Česka stovky, nejslavnější je ale nepochybně bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Česko si za posledních šestnáct let od vzniku nejznámější kryptoměny bitcoin vydobylo ve světě v této oblasti výjimečné postavení. Kryptosvět přilákal softwarové nadšence, kteří vyvinuli unikátní nové technologie jako je třeba hardwarová peněženka na kryptoměny, bitcoinové bankomaty nebo těžební pool.

Podle odhadu společnosti Bit.plus dosáhl loni jen objem obchodů s kryptoměnami v Česku 4,2 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o deset procent. Podle odhadu Marka Kyrsche, spolumajitele Anycoin, největší kryptosměnárny v Česku, ale může být objem obchodů ještě mnohem vyšší, a to celkově přes deset miliard korun ročně.

Jak dynamicky se bude toto odvětví dál vyvíjet, je ale otázka. Poslanecká sněmovna totiž minulý měsíc schválila pro krypto nové regulace, které vycházejí z evropské směrnice MiCA. Každý, kdo bude chtít na trhu kryptoměn působit, tak bude muset například získat nově licenci od České národní banky. Na kryptoobchodníky se tak bude pohlížet fakticky stejně jako na jakékoliv jiné regulované finanční firmy.

Příslušný zákon o digitalizaci finančního trhu podpořili politici napříč politickým spektrem a o celém odvětví mluvili při schvalování v superlativech. S tím, že legislativa zlepší podnikatelské prostředí.

Podle Marka Kyrsche, který kromě směnárny spoluvlastní také kryptoburzu DASE, má ale regulace svá pro i proti. „Kultivuje prostředí, více chrání investory a uživatele a více prospívá velkým společnostem, jako jsme už dneska my (Anycoin). Druhá věc je, že regulace je prostě velkou překážkou pro ty, kdo chtějí teprve vstoupit na trh. Když se podívám na startupy, které vznikly za posledních pět let v Česku a dnes jsou světově nejúspěšnější, tak to byly většinou malé, jak se říká, garážové firmy o dvou lidech a budovaly služby jako je dnes Anycoin. Když se ale podívám na nás před šesti lety, tak bychom se do takové služby vůbec nepustili, kdyby byla regulace,“ upozorňuje Marek Kyrsch v rozhovoru pro pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Partneři bank

Splnění licence ČNB bude znamenat větší nároky na počet lidí, kteří službu zajišťují, a také určitou kapitálovou přiměřenost, tedy více peněz. „Počáteční investice jenom na splnění těch regulatorních požadavků bude v řádu milionů korun,“ dodává Kyrsch s tím, že regulace podle něj trh tedy spíš zbrzdí.

Pro firmy, které licenci získají, ale bude mít výhody. Třeba v tom, že budou fakticky regulované subjekty a banky se jim tak nebudou bránit otevírat účty, jak se to dělo doposud. Licence navíc bude platná ve všech zemích EU. „Tato evropská pasportizace opět těm větším hráčům, kteří chtějí expandovat do celé Evropské unie, pomáhá,“ říká Marek Kyrsch.

Co je pak pro kryptoměnovou komunitu ale jednoznačně výhodné, je to, že poslanci zároveň upravili daňovou legislativu pro krypto. Pro investice do virtuálních měn budou platit stejné podmínky jako pro běžné cenné papíry. Zavádí se pro ně totiž tzv. časový a hodnotový test. Konkrétně osvobozuje od daně zisky z kryptoměn při jejich držení alespoň tři roky a ročním zisku do 100 tisíc korun. „Srovnává to investice do kryptoměn a ETF s ostatními investicemi, to je určitě plus,“ upozorňuje Kyrsch.

Konec podvodníků?

Kryptoměn jsou dnes ve světě včetně Česka stovky, nejslavnější je ale nepochybně bitcoin. Jeho vynálezcem je skupina nebo muž, který si říká Satoshi Nakamoto. Jeho identita ale není známá. Poprvé se první blok kryptoměny na tzv. blockchain, který se popisuje jako virtuální účetní kniha, dostal 3. ledna 2009 a odměnou za to bylo 50 bitcoinů. Jejich cena byla několik let téměř nulová, postupně, jak se do těžby a obchodů zapojovalo čím dál víc lidí, začala hodnota růst.

Rekordu dosáhl bitcoin loni v prosinci, kdy stál 100 tisíc dolarů, tedy víc než dva miliony korun. Cena je ale velmi volatilní, není výjimkou, že spadne během jednoho roku i o víc než 50 procent. Investice do bitcoinu, a hlavně dalších kryptoměn, jsou tak velmi riskantní. Anonymity prostředí na internetu se také snaží využívat řada podvodníků, která láká k investicím do pochybných kryptoměn, nebo spíše odvozenin, tokenů, které lze vytvořit díky software i za deset minut. V omezení těchto aktivit by mohla podle Marka Kyrsche nová regulace pomoct.

„Samozřejmě jsou podvodné kryptoměny a podvodné firmy. Ale to samé se dělo třeba na akciovém trhu v USA v 80. a 90. letech. K té svobodě to vždycky nějak patří, regulace to ale nějakým způsobem pak vždy omezí,“ uvádí. Tržní valuace jednotlivých kryptoměn ale podle něj ukazují, že podvodných projektů bude absolutní minorita.

Bitcoin v hlavě

Bitcoin má podporu a největší kredit také mezi politiky a experty. Jako oficiální měnu ho vedle amerického dolaru v roce 2021 zavedl středoamerický Salvador. Příliš úspěšný ale tento krok nebyl, transakcí s bitcoinem se v ekonomice provádí minimum.

Bitcoin loni během volební kampaně podpořil také zvolený prezident USA Donald Trump s tím, že ho chce přidat do amerických finančních rezerv. O možnosti investovat do bitcoinu pak mluvil v minulých dnech v rozhovoru pro CNN Prima News guvernér ČNB Aleš Michl.

Uvažoval prý o tom, jestli by centrální banka neměla investovat do bitcoinu, nicméně zatím bude jako součást devizových rezerv podle něj dál nakupovat zlato. „Měl jsem bitcoin v hlavě,“ uvedl. Lze o tom podle něj v bankovní radě dál debatovat. „Myslel jsem nakoupit jenom pár bitcoinů, nemyslel jsem do něho masivně investovat,“ řekl.

