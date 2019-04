Nastupující ministr průmyslu Havlíček: Mé pracovní tempo je vražedné, za workoholismus se nestydím

V čele ministerstva průmyslu a obchodu by už brzy měl stát současný šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. V Interview Plus tvrdil, že do práce na ministerstvu dá veškerou energii a „pojede“ strhujícím tempem. Interview Plus Praha 17:47 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Jana Přinosilová

Designovaný ministr tvrdí, že jeho pracovní tempo je vražedné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Pracuji 16 hodin denně a ‚jedu‘ i o víkendu. Stejně jsem pracoval před 10 lety a stejné přenesu i na resort… Nemůžu očekávat, že každý pracovník to mé tempo přijme, co ale rozhodně očekávám, že moji nejbližší, řádově 10 až 15 lidí, mému tempu stačit budou. Dají tomu duši, veškeré své úsilí a bude to pro ně absolutní priorita,“ přeje si Havlíček.

V té souvislosti padla otázka, jestli to náhodou není workoholismus. „Jsem workoholik a nijak se za to nestydím,“ odpověděl.

Svou závislost na práci pak přirovnal ke sportovci, který, pokud chce být první, musí trénovat o něco víc než ostatní. „A říká mu někdo, že je sportoholik? Neříká… Můj talent taky není nějaký extra, nebo mimořádný, ale všemu jsem vždy dával maximum úsilí a tvrdě jsem pracoval. Vytrvalost, důslednost a píle jsou někdy lepší než nadání a genialita.“

Zeman jmenuje nové ministry 30. dubna. Kremlík chce zrychlit výstavbu, Havlíček zlevnit data Číst článek

Já a v čele ANO?

Vzápětí poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil Havlíčkovo jméno na post ministra průmyslu, se strhla lavina komentářů, podle kterých je jeho pravou rukou, a to i jako možný vicepremiér pro ekonomiku, ale i jako nástupce v čele hnutí. „Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel a teď jsem se lekl. To není vůbec na stole,“ říká Havlíček.

Na ministerstvo prý jde jako člověk, který má odborný základ a který je připraven dát ze sebe maximum. „Teď vidím jen resort průmyslu, který má obrovský dosah a škálu činnosti. Kdybych měl přemýšlet nad tím, co bude dál, tak by mě museli všichni považovat za regulérního blázna,“ dodává.

Havlíček si prý přitom je vědom, že se z odborníka stává politikem a dvakrát komfortně se v této pozici necítí. „Vždy jsem se cítil být víc odborníkem a expertem, který by do věcí, kterým nerozumí, neměl příliš zasahovat… Je mi taky jasné, že v pozici, na kterou jsem nominován, musím odehrát i některé politické aktivity. Bez toho to nejde a já si to uvědomuji.“

Babiš zvažuje vytvoření postu vicepremiéra pro ekonomiku. Zastávat by ho mohl Havlíček Číst článek

Je to prý nová role, ale už 20 let jako předseda asociace s mnoha premiéry a dalšími politiky jednal. „Jedna věc je být kritikem a druhá být ‚v tom‘ a měnit to. Jsem ale připraven se s tím poprat.“ Kdyby mu prý ještě před pár lety někdo řekl, že půjde do politiky, tak by mu nevěřil.

„Není to ale tak, že bych se těšil na auto s majáčkem a větší sekretariát. Jsem člověk střízlivý a, myslím, dostatečně skromný. Druhá věc je šance něco změnit.“

Havlíček podle svých slov v posledním roce s premiérem velice úzce spolupracuje a pochopil, „že když od něj dostanete dvorek a daří se vám naplňovat cíle, tak vám dá prostor, abyste mohli vymýšlet cíle další.“ Jaké cíle pak Karel Havlíček na ministerstvu má?

CzechByznys

Havlíček chce dotáhnout a implementovat vládní inovační strategii ve prospěch vědy a výzkumu, digitalizace a posílení polytechnické výuky ve školách. Taky by tady měla vzniknout chytrá infrastruktura připravená na e-mobilitu, na autonomně řízená vozidla nebo na chytrá města.

„To by pak vedlo k výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou, které budou generovat zisk doma. Pak by lidé mohli očekávat vyšší mzdy, podnikatelé zisky a stát vyšší příjmy vyplývající z daní.“

Neméně důležitý úkol stojí před Havlíčkem podle vlastních slov v energetické koncepci státu, a to včetně dostavby Jaderné elektrárny Dukovany, nebo v nové koncepci exportu země. „Musíme okamžitě, střelhbitě, spojit aktivity ministerstva průmyslu a zahraničních věcí… a pro zahraniční zákazníky sloučit všechny naše agentury na jedno místo. To samé pak i doma.“

„Dovedu si představit novou, moderní budovu s jedním zázemím pro všechny, která by se přiblížila zákazníkům-podnikatelům… Současně bychom zásadně ušetřili, a to jednak na podpůrném týmu a druhak na nemovitostech, které bychom pak opouštěli. Ty by se daly pronajmout, prodat a podobně… Neboural bych jejich zavedené názvy, jen by se měla jejich práce prolínat v jeden, řekněme, CzechByznys,“ dodal designovaný ministr Karel Havlíček.